Στέφανος Στεφάνου: «Επίκεινται εξελίξεις στο Κυπριακό»

Όσοι γνωρίζουν την ιστορία του Κυπριακού και παρακολουθούν τις εξελίξεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία για να αντιληφθούν ότι επίκεινται εξελίξεις, είπε ο ΓΓ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, σε ομιλία του στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για επικύρωση ψηφοδελτίου Βουλευτικών Εκλογών 2026, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πού θα οδηγήσουν αυτές κι αν τελικά θα γίνει κατορθωτή η επίτευξη λύσης, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών από μέρους του ΓΓ του ΟΗΕ για να διαρρηχθεί το αδιέξοδο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες και διαφυλάσσοντας ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο», πρόσθεσε.

Διερωτήθηκε ακόμα σε ποιο σημείο έχουν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις σημειώνοντας ότι «ένα μόνο μίλι μακριά από τη λύση, όπως δηλώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ. Απ’ εκεί λοιπόν να συνεχίσουμε για να έχουμε να διανύσουμε μόνο ένα μίλι μέχρι την τελική δικαίωση, που θα σημαίνει τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση του τόπου και του λαού μας».

Αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές του Μάη 2026, είπε ότι το ΑΚΕΛ «με ενθουσιασμό, ενότητα και αισιοδοξία, μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών του Μάη 2026 με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που αγκαλιάζει τον κόσμο του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς, αλλά και κάθε προοδευτικό Κύπριο και Κύπρια».

«Το ψηφοδέλτιο διαμορφώθηκε μέσα από μια πλατιά δημοκρατική διαδικασία, με τη συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων του ΑΚΕΛ που είχαν την ευκαιρία να υποδείξουν και να υποβάλουν υποψηφιότητες και η διαδικασία συνεχίστηκε με εκλογικές διαδικασίες σε κάθε επαρχία μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν, με μυστική ψηφοφορία, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες και η σημερινή επικύρωση από την Κ.Ε. ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε πανηγυρικό κλίμα», σημείωσε.

Συνεχίζοντας ανάφερε ότι, «το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία απαρτίζεται από ανθρώπους έντιμους, ικανούς κι έτοιμους να εργαστούν μέσα κι έξω από τη Βουλή για τις διεκδικήσεις και τις αξίες της Αριστεράς, για τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας. Έχει τη σφραγίδα μιας μεγάλης αύξησης στη συμμετοχή γυναικών και νέων ανθρώπων, συνδυάζει την εμπειρία και την ανανέωση και εκφράζει τη συμπόρευση του ΑΚΕΛ, της Αριστεράς και της Κοινωνικής Συμμαχίας».

Σημείωσε ακόμα ότι το 70% των υποψηφίων διεκδικεί για πρώτη φορά, η συμμετοχή των γυναικών αυξήθηκε στο 38%, το 20% των υποψηφίων προέρχονται από την Κοινωνική Συμμαχία ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων είναι τα 43 έτη, με υποψήφιους από 23 μέχρι 65 ετών.

Ο κ. Στεφάνου συνεχίζοντας την ομιλία του είπε ότι είναι ψηφοδέλτια που εκφράζουν τα τρία συστατικά μέρη του εκλογικού συνδυασμού, του ΑΚΕΛ, της Αριστεράς και της Κοινωνικής Συμμαχίας με το ποσοστό συμμετοχής να βρίσκεται γύρω στο 20%.

Το ΑΚΕΛ, είπε συνεχίζοντας ότι «είναι η υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην αναποτελεσματική διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είτε συμμετέχουν, είτε στηρίζουν, είτε δείχνουν ανοχή στις πολιτικές και τις συμπεριφορές μιας κυβέρνησης που κατόρθωσε –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται– σε χρόνο ρεκόρ να χάσει μεγάλο μέρος από την υποστήριξη που έλαβε στις εκλογές. Αυτή η απώλεια είναι η έκφραση της παταγώδους διάψευσης των μεγάλων προσδοκιών που δημιούργησε η ψεύτικη εικόνα του νέου, του αντισυστημικού, της εκδίκησης του συστήματος».

«Η παταγώδης διάψευση των προσδοκιών από τις πολιτικές και τις συμπεριφορές της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι η απόδειξη πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πως ό,τι εμφανίζεται ως αντισυστημικό ή ως κάτι καινούριο αλλά χωρίς προτάσεις δεν προσφέρει πραγματικές λύσεις αλλά, συνήθως, μόνο ψευδαισθήσεις. Και αυτές, με τη σειρά τους, ανατροφοδοτούν την οικτρή κατάσταση που ζει η πλειοψηφία της κοινωνίας μας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμα ότι, το ΑΚΕΛ συμμερίζεται το άγχος των πολιτών, μεταξύ άλλων για την ακρίβεια που τους αδειάζει το πορτοφόλι, για τους χαμηλούς μισθούς και τις χαμηλές συντάξεις που δεν αρκούν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες και για τους ψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρισμού και των καυσίμων και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα το ΑΚΕΛ τα αντιμετωπίζει με δράση και προτάσεις.

Η ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση του ΑΚΕΛ εκτείνεται και στα κομβικά ζητήματα τα οποία είναι ανοικτά και απειλούν το μέλλον και την προοπτική της Κύπρου μας, είπε ο κ. Στεφάνου και αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της υδατικής κρίσης, για την προώθηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, για την αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης χιλιάδων συμπατριωτών μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ