Υδατικό: Δεν ελκύουν τους ιδιώτες οι κρατικές γεωτρήσεις - Αβοήθητο το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση παραμένει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ώστε σε περιπτώσεις μαζικών αιτημάτων ανόρυξης γεωτρήσεων σε κοινότητες, όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι λόγω της υδατικής κρίσης, να μην μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα. Αν και έχει από την περασμένη άνοιξη καλέσει ιδιώτες ιδιοκτήτες διατρητικών μηχανημάτων να ενταχθούν σε ειδικό κατάλογο με ισχύ πέντε ετών, ώστε σε περιόδους αυξημένων αναγκών να ενισχύουν με μειοδότηση το έργο των τριών μηχανημάτων - συνεργείων που διαθέτει σήμερα το Τμήμα, το ενδιαφέρον παραμένει απογοητευτικά χαμηλό. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα μόνο δύο ιδιώτες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, από τους οποίους, όταν ο ένας αξιοποιήθηκε σε γεώτρηση στην επαρχία Πάφου, στις δύο εβδομάδες εγκατέλειψε τις εργασίες.

Όπως αναφέρθηκε από το Τμήμα στον «Π», εντός το καλοκαιριού χρειάστηκε να προκηρύξουν τη διενέργεια πέντε γεωτρήσεων στην επαρχία Πάφου, ώστε το έργο των συνεργείων του Τμήματος να αποφορτίζονταν και αυτά να επικεντρώνονταν στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Ωστόσο λόγω του πολύ χαμηλού ενδιαφέροντος ιδιωτών, έμειναν πίσω στα χρονοδιαγράμματα. Στο τέλος, έστω και με καθυστέρηση, κατάφεραν να ανταποκριθούν στα αιτήματα, που αφορούσαν γεωτρήσεις που χρειάστηκαν να ανοιχθούν για κοινότητες (κυρίως απομακρυσμένες), οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με κεντρικά υδατικά έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή των ΕΟΑ και έβλεπαν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις τους να στερεύουν.

Η δυνατότητα για εγγραφή ενός ιδιώτη ιδιοκτήτη διατρητικού μηχανήματος στον ειδικό κατάλογο συνεχίζει να υφίσταται, ώστε αν υπάρξουν οι ίδιες αυξημένες ανάγκες και το 2026, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης να προσπαθήσει να ελκύσει ενδιαφερόμενους ιδιώτες.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης διαθέτει τρία διατρητικά μηχανήματα - συνεργεία. Όμως σε περιόδους υδατικών κρίσεων χρειάζονται περισσότερα και για αυτόν τον λόγο απευθύνεται σήμερα στον ιδιωτικό τομέα

Οι λόγοι

Υπάρχει ένας συνδυασμός λόγων για τους οποίους οι ιδιώτες επαγγελματίες των ανορύξεων δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για κρατικές γεωτρήσεις. Ενδεικτικά είναι η αυξημένη ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα, λόγω της υφιστάμενης ανομβρίας. Την ίδια ώρα το κράτος θέτει συγκεκριμένες και απαιτητικές προδιαγραφές, όσον αφορά τη γεώτρηση για σκοπούς υδατοπρομήθειας, κάτι που απαιτεί την αγορά ακριβού εξοπλισμού. Επίσης στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης μίας γεώτρησης, ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος αμείβεται και δεν λογοδοτεί σε κανέναν, κάτι που δεν ισχύει για συμβάσεις με το κράτος.

Τα συνεργεία, οι προληπτικές γεωτρήσεις και ο αναπρογραμματισμός

Σήμερα το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης διαθέτει τρία συνεργεία των τεσσάρων ατόμων. Κάθε συνεργείο χειρίζεται ένα διατρητικό μηχάνημα. Όπως εκτιμά το Τμήμα, ο αριθμός είναι ικανοποιητικός. Όμως σε περιόδους υδατικών κρίσεων και αυξημένων αναγκών, χρειάζονται περισσότερα συνεργεία και για αυτόν τον λόγο το Τμήμα απευθύνεται σήμερα στον ιδιωτικό τομέα.

Μία άλλη «λύση» είναι τα συνεργεία του Τμήματος να ανορύσσουν προληπτικά γεωτρήσεις σε περιόδους όπου δεν υπάρχει κρίση, ώστε αυτές να συνδέονται με το κεντρικό σύστημα ή να εξυπηρετούν κοινότητες σε περιόδους κρίσης. Αυτό έγινε σε σημαντικό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα το περασμένο καλοκαίρι να ενεργοποιηθούν αρκετές εφεδρικές γεωτρήσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκαν φέτος όχι μόνο απομονωμένες κοινότητες, αλλά και κυβερνητικά υδατικά έργα, όπως διαβεβαιώνει το Τμήμα.

Στην παρούσα φάση το Τμήμα προσπαθεί να ικανοποιήσει με νέες γεωτρήσεις τα αιτήματα κοινοτήτων, οι οποίες διαπίστωσαν ότι στέρεψαν οι πηγές τους. Επίσης, όπως πληροφορεί, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σχεδιάζει άμεσα να ενεργοποιήσει σε δύο περιπτώσεις παλιές - προληπτικές γεωτρήσεις, για να υποστηρίξει υφιστάμενες ανάγκες.

Λόγω της υδατικής κρίσης του 2025 χρειάστηκε να γίνει αναπρογραμματισμός και ανακατανομή του προσωπικού του Τμήματος. Πάγωσαν όλες οι δραστηριότητες που δεν αφορούν την ανόρυξη γεωτρήσεων για υδατοπρομήθεια (γεωτεχνικά έργα και έρευνα) και μεταφέρθηκε προσωπικό στα γεωτρύπανα, τα οποία ανορύσσουν γεωτρήσεις υδατοπρομήθειας. Στο μεταξύ έχουν εγκριθεί και αναμένονται τέσσερις νέες προσλήψεις για τον διατρητικό κλάδο του Τμήματος.