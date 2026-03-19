Νατοϊκές ψευδαισθήσεις και οι στρατηγικές αποτροπής

Στον απόηχο της επίθεσης με ντρόουν στις 2 Μαρτίου 2026 κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ένα αναπροσανατολισμό της γενικής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι επανειλημμένες δηλώσεις του σχετικά με την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν αντιπροσωπεύουν απλώς μια πολιτική αντιδράσεων. Σηματοδοτούν μια θεμελιώδη αλλαγή πλεύσης μακριά από την ‘τσαλακωμένη’ παραδοσιακή ουδετερότητα. Ωστόσο, κάτω από το σχήμα πρόσδεσης στη Δύση, και του στρατηγικού εκσυγχρονισμού, κρύβεται ένα τοπίο υψηλού κινδύνου. Σε αντίθεση με το γενικό αφήγημα που επικρατεί στο εσωτερικό, η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν υπήρξε ποτέ μια βιώσιμη επιλογή για την Κύπρο από τη γέννησή της το 1960. Και στο κατακερματισμένο γεωπολιτικό κλίμα του 2026, η επιδίωξή της, χωρίς μια διαπραγματευτική λύση, ενέχει τον κίνδυνο όχι μόνο μόνιμης και επικίνδυνης διαίρεσης, αλλά και μιας καταστροφικής σύγκρουσης με την Τουρκία.

Το δίλημμα ασφάλειας της Κύπρου

Ο πυρήνας του διλήμματος ασφάλειας για την Κύπρο, έχει τις ρίζες του στη Συνθήκη Εγγυήσεων του 1960. Αυτό το θεμελιώδες έγγραφο αναιρούσε ουσιαστικά τη δημιουργία οποιασδήποτε εναλλακτικής δομής ασφάλειας, παραχωρώντας στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο μονομερή δικαιώματα για τη διατήρηση της συνταγματικής τάξης του νησιού. Απέτυχε εκ των πραγμάτων, αλλά ελλείψει μιας συνολικής λύσης που να αντικαθιστά ή να απορροφά αυτό το πλαίσιο εγγυήσεων, η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι νομικά και πολιτικά αδύνατη.

Η συστηματική καλλιέργεια ενός αφηγήματος προσχώρησης στο ΝΑΤΟ εγείρει βαθιά ερωτήματα σχετικά με αιτίες και αποτελέσματα. Σε μια εποχή που η Δημοκρατία έχει αλλάξει την παραδοσιακή της ουδετερότητα με στρατιωτικά πλεονεκτήματα, το έχει πράξει χωρίς να εξασφαλίσει σταθερές, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας. Η σημερινή κυβέρνηση έχει ουσιαστικά προχωρήσει στην αλλαγή των θεμελιωδών παραμέτρων μιας λύσης του Κυπριακού, παρακάμπτοντας το τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπέρ ενός στρατιωτικού αμυντικού μηχανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, έχει θέσει σε κίνηση μια διαδικασία, που δεν μπορεί ούτε να ελέγξει ούτε ίσως να διαχειριστεί, μετατρέποντας την Κύπρο από ουδέτερο κράτος σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα την τραγική πορεία της Ουκρανίας.

Η αρχιτεκτονική μιας ψευδαίσθησης

Μια τυπική στρατηγική ένταξης στο ΝΑΤΟ παραδοσιακά εξετάζεται μέσα από τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη είναι η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα, όπου ένας εθνικός στρατός ευθυγραμμίζει τον εξοπλισμό, τις επικοινωνίες και τη δογματική του με τα πρωτόκολλα του ΝΑΤΟ. Η δεύτερη είναι η συμμετοχή στην Σύμπραξη για την Ειρήνη, ένα προπαρασκευαστικό στάδιο σχεδιασμένο για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας. Η τρίτη είναι η πλήρης ένταξη. Από το 2026, η Κύπρος επιδιώκει επιθετικά την πρώτη φάση μέσω του ‘Οδικού Χάρτη Άμυνας’, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το πενταετές σχέδιο (2024–2029) επιτρέπει τη ‘ΝΑΤΟποίηση’ της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς, μια διαδικασία που οι ΗΠΑ μπορούν να διευκολύνουν διμερώς χωρίς να απαιτείται η ομόφωνη έγκριση των υπολοίπων μελών της Συμμαχίας.

Ωστόσο, η δεύτερη και η τρίτη φάση —η Σύμπραξη γα την Ειρήνη και η πλήρης ένταξη— απαιτούν την ομόφωνη συναίνεση όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Ενώ ο εσωτερικός διάλογος επικεντρώνεται συχνά σε μια ‘μεγάλη διαπραγμάτευση’, όπου η Κύπρος θα αίρει τα βέτο της, σε αντάλλαγμα για την άρση του βέτο της Τουρκίας, αυτό αποτελεί στρατηγική ψευδαίσθηση. Η αντίθεση της Τουρκίας δεν αποτελεί απλώς ένα διπλωματικό διαπραγματευτικό χαρτί, όταν απορρίπτει τη νομική ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας!

Επιπλέον, οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, όπως ορίστηκαν στη μελέτη του 1995 για τη Διεύρυνση του ΝΑΤΟ και έγιναν πιο αυστηρές με τη δεύτερη θητεία Τραμπ 2.0, με επίκεντρο ένα πρότυπο δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, παρουσιάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Τα κριτήρια αυτά όμως, περιλαμβάνουν τα δημοκρατικά θεμέλια, τη στρατιωτική χρησιμότητα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και, το πιο κρίσιμο, απουσία εδαφικών διαφορών.

Ενώ η Κύπρος είναι μια λειτουργούσα δημοκρατία και η στρατιωτική της χρησιμότητα αποδεικνύεται από υψηλής αξίας στοιχεία όπως η Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου και η Ναυτική Βάση στο Μαρί —που έχουν πλέον ενσωματωθεί στα δυτικά δίκτυα— το ανεπίλυτο κυπριακό πρόβλημα, παραμένει το τελικό εμπόδιο. Το ΝΑΤΟ είναι δομικά αλλεργικό στην εισαγωγή ‘εν ενεργεία πολέμων’ ή ανεπίλυτων συνόρων που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν αμέσως το Άρθρο 5.

Παγίδες Γκρίζων Ζωνών

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη υποστηρίζει ότι, ακόμη και αν η πλήρης ένταξη είναι απομακρυσμένη, οι ‘στρατηγικοί διάλογοι’ με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία παρέχουν επαρκή αποτρεπτική ισχύ. Αυτό είναι ίσως μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αποτροπή, όχι άμυνα. Ο Οδικός Χάρτης Άμυνας είναι μια δήλωση προθέσεων, και όχι μια συνθήκη αμοιβαίας άμυνας. Ομοίως, παρά τις μεγαλοπρεπείς χειρονομίες του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και την ανάπτυξη γαλλικών πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας στην Πάφο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση άμυνας. Η γαλλική υποστήριξη είναι συναλλακτική, καθοδηγούμενη από την ανάγκη του Παρισιού για έναν κόμβο στη Λεβαντίνη κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Ιράν του 2026, και όχι από μια μόνιμη δέσμευση για την κυπριακή κυριαρχία.

Αυτή η έλλειψη μιας επίσημης ‘ομπρέλας’ του Άρθρου 5 αφήνει την Κύπρο ευάλωτη σε προκλήσεις ‘Γκρίζων Ζωνών’ — εχθρικών ενεργειών που παραμένουν κάτω από το όριο του συμβατικού πολέμου. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να ξεκινήσει εισβολή για να παραλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Ουκρανική αντιστοιχία

Η τάση της κυβέρνησης, και πολλών κομμάτων, να εξισώνει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας το 1974, εξυπηρετεί εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς, αλλά αγνοεί μια πικρή στρατηγική πραγματικότητα. Η σύγκριση της κατάστασης της Ουκρανίας το 2008 με τη θέση της Κύπρου το 2026, αποκαλύπτει πώς μια ασαφής πορεία προς το ΝΑΤΟ μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνα ‘Κενά Ασφάλειας’. Στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, η Ουκρανία πήρε μια υπόσχεση μελλοντικής ένταξης χωρίς χρονοδιάγραμμα ή εγγύηση ασφάλειας. Αυτό ενδεχομένως έδωσε στο Κίεβο την αυτοπεποίθηση να συμπεριφέρεται σαν μελλοντικό μέλος χωρίς τις εγγυήσεις ενός τρέχοντος μέλους. Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε αυτό το κενό το 2014 και το 2022 με τα γνωστά αποτελέσματα.

Η Κύπρος εισέρχεται τώρα στη δική της ‘Στιγμή του Βουκουρεστίου’. Σκληραίνοντας τη στάση της και επιδιώκοντας έναν ‘στρατιωτικό μηχανισμό άμυνας’ ελλείψει λύσης, η Λευκωσία αισθάνεται ενθαρρυμένη από τον δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Ωστόσο, η Τουρκία θεωρεί αυτή τη στρατιωτικοποίηση ως παραβίαση των εγγυήσεων του 1960. Σε αντίθεση με την Ουκρανία, όπου ο αντίπαλος, η Ρωσία, βρισκόταν εκτός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία βρίσκεται εντός του ΝΑΤΟ. Θέτοντας την Κύπρο σε πορεία σύγκρουσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προκαλεί όχι μόνο έναν αντίπαλο, αλλά και την εσωτερική συνοχή του ίδιου του ΝΑΤΟ. Ο κίνδυνος είναι ότι η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει να ‘δοκιμάσει’ αυτή τη δυτική ασπίδα επι του εδάφους, καταλαμβάνοντας ίσως μια γεωτρητική εξέδρα ή επεκτείνοντας τη στρατιωτική ζώνη.

Το οικονομικό κόστος

Η στροφή προς ένα ‘κράτος πρώτης γραμμής’ έχει ένα συγκλονιστικό οικονομικό κόστος. Για να θεωρηθεί ‘ικανή για το ΝΑΤΟ’ στην τρέχουσα εποχή, η Δημοκρατία ωθείται προς όλο και μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες. Για μια οικονομία που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τον δυϊσμό ενός τομέα υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ενός ‘σκιώδους’ ισολογισμού παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτή η στρατιωτικοποίηση του προϋπολογισμού αποτελεί επιστροφή στη δημοσιονομική ευπάθεια. Η εκτροπή πόρων από τις κοινωνικές υποδομές και την πράσινη μετάβαση για την αγορά γαλλικού και ισραηλινού στρατιωτικού εξοπλισμού, δημιουργεί μια εσωτερική ευπάθεια που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Άγκυρα.

Ο μόνιμος χωρισμός

Η στρατηγική στροφή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, υποδηλεί ότι, αντί της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η Λευκωσία επιδιώκει να ‘αλλάξει την εξίσωση της λύσης’ καθιστώντας τη Δημοκρατία απαραίτητη για τα δυτικά στρατιωτικά συμφέροντα. Ωστόσο, μια διαπραγματευτική λύση που θα ενοποιεί το νησί, θα αποκλείει σχεδόν σίγουρα την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μια ενοποιημένη Κύπρος θα απαιτούσε πιθανώς αποστρατιωτικοποίηση και ουδετερότητα για να ικανοποιήσει τόσο τον φόβο των Ελληνοκυπρίων για τα τουρκικά στρατεύματα όσο και τον φόβο των Τουρκοκυπρίων για την κυριαρχία των Ελληνοκυπρίων. Επιλέγοντας την πορεία της διαλειτουργικότητας με το ΝΑΤΟ και του καθεστώτος ‘πρώτης γραμμής’, η Λευκωσία έχει ουσιαστικά ανταλλάξει το στόχο ενός ενοποιημένου, ομοσπονδιακού νησιού με την πραγματικότητα ενός στρατιωτικοποιημένου, ευθυγραμμισμένου με τη Δύση προγεφυρώματος. Διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα, μια σύγκρουση την οποία η Δημοκρατία δεν θα μπορεί να διαχειριστεί και μετατρέποντας την πράσινη γραμμή σε μόνιμη γεωπολιτική γραμμή ρήξης.

*Οικονομολόγου, υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το ΒΟΛΤ Κύπρου.