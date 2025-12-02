Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη

Η Μαρία Κυριακίδου-Πιερή πρώτη γυναίκα Έπαρχος στο Διοικητήριο ΒΒ Δεκέλειας

Με παρουσία στις Βάσεις από το 2001, δεσμεύεται να διατηρήσει «αυτή την εύθραυστη ισορροπία, προστατεύοντας από τη μία πλευρά τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και από την άλλη στηρίζοντας την ευημερία της κοινότητας»

Ως η πρώτη γυναίκα Έπαρχος στο Διοικητήριο ΒΒ Δεκέλειας τον Αύγουστο, διορίστηκε η Μαρία Κυριακίδου-Πιερή.

Σε ανακοίνωση η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων αναφέρει πως «η κα Κυριακίδου-Πιέρη εργάζεται στο Διοικητήριο ΒΒ Δεκέλειας από το 2001 και άνοιξε τον δρόμο για τις γυναίκες στις ΒΒ, ανεβαίνοντας σταδιακά την ιεραρχία μέχρι να διαδεχθεί τον Γιώργο Κίτεο, μετά τη μετάθεση του στο Διοικητήριο ΒΒ Ακρωτηρίου».

«Το όραμα μου είναι να κάνω μια ουσιαστική διαφορά για τις κοινότητες μας. Είμαι βαθιά αφοσιωμένη στο να βλέπω δημόσια και κοινοτικά έργα να περνούν από τα σχέδια στην υλοποίηση, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Η Διοίκηση των ΒΒ έχει ζωτικής σημασίας ρόλο και είμαι αποφασισμένη να στηρίξω τις κοινοτικές πρωτοβουλίες με κάθε τρόπο, ώστε οι κοινότητες μας να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να απολαμβάνουν τα οφέλη της δουλειάς μας», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημείωσε πως «ένα κρίσιμο μέρος του ρόλου μου ως Έπαρχος είναι η διασφάλιση της ικανότητας των ΒΒ να εκπληρώνουν τους κύριους στρατιωτικούς σκοπούς τους αλλά παράλληλα να βεβαιωνόμαστε ότι αυτό μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των τοπικών μας κοινοτήτων».

Ανέφερε πως «δεσμεύεται να διατηρήσω αυτή την εύθραυστη ισορροπία, προστατεύοντας από τη μία πλευρά τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και από την άλλη στηρίζοντας την ευημερία της κοινότητας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

