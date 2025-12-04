Εγκρίθηκε ο νόμος για απέλαση αιτητών ασύλου που παρανομούν - Πήρε «πράσινο φως» από Βουλή, ποιοι καταψήφισαν

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε το νομοσχέδιο που αναθεωρεί τον περί Προσφύγων Νόμο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διεθνούς προστασίας και τη σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων μετά την ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Με τις αλλαγές μεταφέρονται συγκεκριμένες εξουσίες στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Υφυπουργό ή στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, ενώ καθορίζεται διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας για πρόσωπα που εμπίπτουν σε λόγους αποκλεισμού. Παράλληλα, εισάγεται δεκαήμερη προθεσμία για υποβολή θέσεων πριν την οριστική ανάκληση, σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/95/ΕΕ.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ και 15 κατά, από ΑΚΕΛ, Οικολόγους, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα αντιπαραθέσεων, με τα κόμματα να καταθέτουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το μεταναστευτικό και το εύρος των διοικητικών εξουσιών του Υφυπουργείου.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι οι θέσεις του ΕΛΑΜ «δικαιώνονται», καθώς η κυβέρνηση υιοθετεί τώρα ρυθμίσεις που το κόμμα είχε προτείνει από το 2022 για αφαίρεση καθεστώτος διεθνούς προστασίας από πρόσωπα που διαπράττουν αδικήματα. Συνέδεσε την εγκληματικότητα με τη μεταναστευτική πίεση και ζήτησε αυστηρότερες απελάσεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου επισήμανε ότι η εικόνα στο μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί σημαντικά χάρη στις ενέργειες της κυβέρνησης και του Υφυπουργείου, τονίζοντας πως η δυνατότητα άμεσης ανάκλησης καθεστώτος όταν υπάρχουν ποινικά αδικήματα προστατεύει τη δημόσια ασφάλεια και διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το κράτος που τους φιλοξενεί.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου χαρακτήρισε προβληματική τη μεταφορά διοικητικών εξουσιών στον Υφυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει ένας αξιωματούχος διορισμένος από τον Πρόεδρο να ασκεί πράξεις διοικητικού χαρακτήρα χωρίς δικαστικό έλεγχο, και εισηγήθηκε απόρριψη του νομοσχεδίου και στήριξη της πρότασης νόμου του Νίκου Τορναρίτη που κατατέθηκε στην Επιτροπή Νομικών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι το έγκλημα στην Κύπρο είναι τόσο «κυπριακής κοπής» όσο και εισαγόμενο, προειδοποιώντας ότι αδιάκριτες ρυθμίσεις ανάκλησης καθεστώτος μπορεί να εκθέσουν τη Δημοκρατία διεθνώς. Πρότεινε να εξεταστούν εξατομικευμένα οι περιπτώσεις και να προηγηθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί αναγκαία εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο, επισημαίνοντας πως οι 10 ημέρες προθεσμίας είναι σύμφωνες με άλλες νομικές διαδικασίες και ότι όσοι εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα μπορούν και πρέπει να χάνουν την προστασία τους, ενώ όσοι πραγματικά χρήζουν προστασίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης δήλωσε ότι η Πάφος αντιμετωπίζει δυσανάλογη πίεση από τη μετανάστευση, με επιπτώσεις σε σχολεία και νοσηλευτήρια, τονίζοντας ότι το έγκλημα «είναι εισαγόμενο» και ότι κάθε μετανάστης οφείλει να σέβεται τους νόμους και τα ήθη της χώρας που τον φιλοξενεί .

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε στήριξη στο νομοσχέδιο ως αναγκαία προσαρμογή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και άσκησε κριτική στο ΕΛΑΜ, λέγοντας ότι οι εισηγήσεις του θα οδηγούσαν σε μακρόχρονη παραμονή ατόμων στην Κύπρο. Τόνισε ότι η σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση έχει ήδη βελτιώσει τους δείκτες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας κάλεσε σε νηφάλια διαχείριση του μεταναστευτικού, προειδοποιώντας κατά του λαϊκισμού, και υπενθύμισε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θέσει βάσεις που συνέβαλαν στη σημερινή βελτίωση.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους απέδωσε την αύξηση της μετανάστευσης σε λανθασμένες πολιτικές από το 2004 και μετά, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση από πληθυσμούς με διαφορετική κουλτούρα και θρησκεία, ενώ ζήτησε αποδοχή αιτήσεων ασύλου μόνο σε προξενεία και πρεσβείες και συμφωνία με τον Λίβανο για παρεμπόδιση αναχωρήσεων προς Κύπρο.

Ο Βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου δήλωσε ότι στηρίζει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τις προσπάθειες του Υφυπουργού, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών είναι προτεραιότητα και ότι οι παρανομούντες πρέπει να απελαύνονται.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο που να στηρίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ότι η ψήφισή τους ενέχει σοβαρό κίνδυνο παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέτοντας τη Δημοκρατία σε καταδίκες, ενώ τόνισε ότι το ΑΚΕΛ θα υπερασπίζεται το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης απέρριψε τις επικρίσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, λέγοντας ότι το ΔΗΚΟ διαστρέβλωσε τις προτάσεις του ΕΛΑΜ, και υποστήριξε ότι το κόμμα ζητά μόνο προσωρινή αναστολή νέων αιτήσεων ασύλου από Σύρους. Απαντώντας στον κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι οι θαλάσσιες αφίξεις είναι «μηδενικές εδώ και ενάμιση χρόνο».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι τα υπόλοιπα κόμματα ασχολούνται με το μεταναστευτικό μόνο προεκλογικά και ότι πολλές προτάσεις τους αποτελούν αντιγραφή του ΕΛΑΜ, ενώ αναφέρθηκε και σε πρόσφατα περιστατικά παραβατικότητας σε σχολεία που, όπως είπε, εμπλέκουν μετανάστες.

Πηγή: ΚΥΠΕ