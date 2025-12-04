Πρόκληση για κάθε Λευκωσιάτη: Παρέμβαση Κωνσταντίνου Πετρίδη για το μπλοκάρισμα της Φανερωμένης από το Υπ. Οικονομικών

Παρέμβαση για τις εξελίξεις γύρω από την παραχώρηση του κτιρίου της Φανερωμένης έκανε ο τέως υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή του και χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πρόκληση για κάθε Λευκωσιάτη» που πιστεύει στην αναμόρφωση του ιστορικού κέντρου και στο μέλλον της πρωτεύουσας.

Όπως υπενθύμισε, η συμφωνία για την αξιοποίηση του κτιρίου αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου, ολοκληρωμένου και καλά σχεδιασμένου Σχεδίου Δράσης για το σύνολο της εντός των τειχών Λευκωσίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2021. Το σχέδιο καταρτίστηκε έπειτα από εκτενή διαβούλευση με τον Δήμο, ειδικούς, κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής.

Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι, πέραν της ανακαίνισης της Φανερωμένης και της λειτουργίας εκεί της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το σχέδιο προέβλεπε αναβάθμιση και επέκταση των γειτονικών σχολείων, δημιουργία φοιτητικών εστιών, κίνητρα για δημιουργικές και καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και βελτίωση των αστικών υποδομών. Πολλά από αυτά έχουν υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα το ιστορικό κέντρο να αποκτά ήδη νέα δυναμική, παρά τις πληγές της εισβολής, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εμπορικών κέντρων εκτός του πυρήνα και τις πιέσεις του μεταναστευτικού.

Τόνισε ωστόσο ότι το ιστορικό κέντρο δεν μπορεί να ξαναβρεί τη χαμένη του αίγλη χωρίς όραμα, το οποίο είχε ως κεντρικό άξονα τη μετατροπή της περιοχής σε πραγματική πανεπιστημιούπολη, ακολουθώντας παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων που αναζωογόνησαν τα ιστορικά τους κέντρα. Στο επίκεντρο αυτού του οράματος βρισκόταν η ανακαίνιση και λειτουργία του ιστορικού κτιρίου της Φανερωμένης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένα κτίριο που ο κ. Πετρίδης, χαρακτήρισε «φάρο πολιτισμού, παιδείας και πνευματικότητας».

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, η παρουσία φοιτητών στην περιοχή θα έφερνε ζωή, δημιουργικότητα και ώθηση στην επιχειρηματικότητα, στηρίζοντας μια περιοχή που έχει αδικηθεί επί δεκαετίες. Εξέφρασε τη θέση ότι η μη υλοποίηση της συμφωνίας δεν πλήττει απλώς ένα έργο, αλλά υπονομεύει την ίδια τη δυνατότητα της Παλιάς Λευκωσίας να επανακτήσει τη ζωντάνια της.

Παράλληλα, χαρακτήρισε προκλητικό τον ισχυρισμό ότι η συμφωνία ήταν «ετεροβαρής» για το κράτος, υπενθυμίζοντας πως το ίδιο το κράτος επιδεικνύει πλεονάσματα και αυξημένες δημόσιες δαπάνες. «Οφείλει και στη Λευκωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Πετρίδης, κάλεσε την κυβέρνηση να υλοποιήσει τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Υπογράμμισε πως η ουσιαστική παρουσία μιας πανεπιστημιακής σχολής στο ιστορικό κτίριο, με ικανοποιητικό αριθμό φοιτητών, μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της αναγέννησης της περιοχής, δίνοντας νέα προοπτική στην ακριτική πρωτεύουσα.