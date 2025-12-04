Συνεδρίασε η Ομάδα Κυπριακού του ΔΗΣΥ – «Οριοθετήθηκαν κρίσιμες πτυχές» ενόψει εξελίξεων

Συνεδρίασε απόψε η Ομάδα Κυπριακού του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπό την προεδρία του επικεφαλής της, πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, και στην παρουσία της Προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης συζητήθηκαν σε βάθος οι πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός Κύπρου, με έμφαση σε όσα επηρεάζουν την πορεία του Κυπριακού. Έγινε επίσης αναφορά στο διαμορφούμενο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή και στις διεθνείς προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμη οι προοπτικές ενίσχυσης του ρόλου της Κύπρου στον αναδυόμενο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίστηκε η ανάγκη στενής και σταθερής συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ οριοθετήθηκαν κρίσιμες πτυχές που αφορούν το Κυπριακό.

