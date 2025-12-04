Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Συνεδρίασε η Ομάδα Κυπριακού του ΔΗΣΥ – «Οριοθετήθηκαν κρίσιμες πτυχές» ενόψει εξελίξεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τονίστηκε η ανάγκη στενής και σταθερής συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ οριοθετήθηκαν κρίσιμες πτυχές που αφορούν το Κυπριακό.

Συνεδρίασε απόψε η Ομάδα Κυπριακού του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπό την προεδρία του επικεφαλής της, πρώην Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, και στην παρουσία της Προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης συζητήθηκαν σε βάθος οι πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός Κύπρου, με έμφαση σε όσα επηρεάζουν την πορεία του Κυπριακού. Έγινε επίσης αναφορά στο διαμορφούμενο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή και στις διεθνείς προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμη οι προοπτικές ενίσχυσης του ρόλου της Κύπρου στον αναδυόμενο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίστηκε η ανάγκη στενής και σταθερής συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ οριοθετήθηκαν κρίσιμες πτυχές που αφορούν το Κυπριακό.

Δείτε φωτογραφίες: 


Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΣΥΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα