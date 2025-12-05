Κακοκαιρία Byron: Κλειστό το «Φαράγγι του Άβακα» από το Σάββατο, λέει το Τμ. Δασών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού, σημειώνοντας πως το κλείσιμο κρίνεται αναγκαίο για τη δική του ασφάλεια.

Κλειστό θα είναι από το Σάββατο το μονοπάτι " Φαράγγι του Άβακα", λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σε ανακοίνωση του το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και λόγω του κινδύνου πτώσης βράχων και όγκων χώματος, το «Φαράγγι του Άβακα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα θα παραμείνει κλειστό από τις 6 Δεκεμβρίου, έως ότου κριθεί ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει εντελώς για τους επισκέπτες.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού, σημειώνοντας πως το κλείσιμο κρίνεται αναγκαίο για τη δική του ασφάλεια. Θα επανέλθει αναφέρει με νέα ανακοίνωση, όταν το φαράγγι θα είναι απολύτως ασφαλές για επισκέψεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

