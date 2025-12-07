Σύλληψη 36χρονου στο οδόφραγμα Λήδρας – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για βαριά αδικήματα

Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αρχές στο οδόφραγμα Λήδρας, όταν κατά τον έλεγχο των εγγράφων του, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εναντίον του ερυθρά αγγελία διεθνούς αναζήτησης.

Ο άνδρας επιχειρούσε να περάσει από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές γύρω στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταζητείται από τρίτη χώρα σε σχέση με υπόθεση συνωμοσίας, απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομης κατοχής και χρήσης εκρηκτικών υλών, αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στις 23 Απριλίου 2025.

Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση. Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.