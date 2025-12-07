Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σύλληψη 36χρονου στο οδόφραγμα Λήδρας – Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για βαριά αδικήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

36χρονος συνελήφθη στο οδόφραγμα Λήδρας όταν διαπιστώθηκε ότι καταζητείται από τρίτη χώρα για σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αρχές στο οδόφραγμα Λήδρας, όταν κατά τον έλεγχο των εγγράφων του, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εναντίον του ερυθρά αγγελία διεθνούς αναζήτησης.

Ο άνδρας επιχειρούσε να περάσει από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές γύρω στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταζητείται από τρίτη χώρα σε σχέση με υπόθεση συνωμοσίας, απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομης κατοχής και χρήσης εκρηκτικών υλών, αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στις 23 Απριλίου 2025.

Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση. Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΛήδραςΣΥΛΛΗΨΗΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα