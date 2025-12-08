Έξω φρενών με τροποποιητικό νόμο ο σύλλογος λογοπαθολόγων - Προβλέπει εξαιρέσεις για όσους υπηρετούν στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου (ΣΥΕΛ) εκφράζει βαθιά δυσαρέσκεια και αντίθεση στην ψήφιση του Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2025, ο οποίος, όπως σημειώνει, προβλέπει την εξαίρεση των λογοπαθολόγων που υπηρετούν στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία από την υποχρέωση και τις προϋποθέσεις εξασφάλισης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΕΛ καλεί την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς "να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας και αυθαίρετης διάκρισης, όπως αρμόζει σε ένα ούτω καλούμενο Ευρωπαϊκό κράτος που καλείται να διασφαλίσει την ισοτιμία των πολιτών του σε όλα τα επίπεδα".

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι "η ετήσια ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο διασφάλισης ποιότητας, δημόσιας προστασίας και επαγγελματικής επάρκειας ενώ η κατάργηση της για τους λογοπαθολόγους της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας δημιουργεί διχοτομική και άδικη μεταχείριση σε σχέση με τους λογοπαθολόγους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα".

Οπως αναφέρει ο ΣΥΕΛ, "η άσκηση του επαγγέλματός μας στην Κυπριακή Δημοκρατία, από πτυχιούχους λογοπαθολόγους, θα πρέπει να γίνεται από όλους επί ίσοις όροις, άσχετα με τον χώρο άσκησης του επαγγέλματος".

Επιπλέον, "ελπίζουμε και ευελπιστούμε ως Σύλλογος ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα παρέχει υψηλού επιπέδου τεκμηριωμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση προς τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που εργάζονται κάτω από τη δική του ομπρέλα, αφού πλέον η σκυτάλη της επιμόρφωσης και αναβάθμισης των λογοπαθολόγων της δημόσιας υπηρεσίας θα αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη", σημειώνεται στην ανακοίνωση

Πηγή: ΚΥΠΕ