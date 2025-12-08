Χριστοδουλίδης: Προανήγγειλε 3 διακρατικές συμφωνίες για εξωστρέφεια επιχειρήσεων

"Η εξωστρέφεια φέρνει ευκαιρίες", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στην 98η Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, το βράδυ της Δευτέρας, προαναγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι το επόμενο διάστημα η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε "τρεις πολύ σημαντικές συμφωνίες" που αναμένεται να ωθήσουν και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι συμφωνίες, που αναμένεται να υπογραφούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αφορούν ένα κράτος μέλος της ΕΕ, μία χώρα του Κόλπου και μία χώρα της Ασίας. "Πολιτικές, διπλωματικές συμφωνίες στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο από τις τρεις αυτές χώρες, αλλά και για την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων", υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

Αναφερθείς στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογράμμισε ότι η Κύπρος θα βρίσκεται στο τιμόνι της ΕΕ με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. "Χρειαζόμαστε μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, μια Ευρώπη που παράγει, που καινοτομεί, που εξάγει, ώστε να έχουμε και μια πιο ανταγωνιστική Κύπρο", ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος στόχος της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια ανταγωνιστική Ευρώπη.

Σημείωσε ότι η πρώτη προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική Κύπρο είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας. "Η συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας μας, πέραν από την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε, εξαρτάται και από την πρόσβαση σε νέους εμπορικούς προορισμούς και από τις στρατηγικές συνεργασίες που οικοδομούμε. Ειδικότερα, μέσα στο σημερινό περιβάλλον αυξημένων δασμών και εμπορικών εντάσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ξεκάθαρη στρατηγική εξωστρέφειας και ως Προεδρία, η Κύπρος θα εργαστεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση", επeσήμανε.

Συγκεκριμένα, είπε ότι αυτό σημαίνει ολοκλήρωση των μεγάλων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, όπως η συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με το Μεξικό και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο στη μετά-Brexit εποχή και ένα σταθερό και προβλέψιμο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που να μειώνει τον κίνδυνο ενδεχόμενων νέων μονομερών δασμών.

Επίσης, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με δύο χώρες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου, και συνέχιση των διαπραγματεύσεων με Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Μαλαισία για το εμπόριο και τις επενδύσεις, συνέχισε. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.

"Η ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αναβάθμιση της διεθνούς της υπόστασης, έχει θεμελιώσει την άποψη ότι η χώρα μας είναι στην πράξη, και όχι στα λόγια, πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο και πολλά πλεονεκτήματα, τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό πεδίο", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανάμεσα σε άλλα, σημείωσε ότι ο Στρατηγικός Διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο, "αποδεικνύουν την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθαι και πώς αυτή επιφέρει οικονομικά και εμπορικά οφέλη".

"Το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε τρεις πολύ σημαντικές συμφωνίες με κράτος μέλος της ΕΕ, με χώρου του Κόλπου και με χώρα της Ασίας, πολιτικές, διπλωματικές συμφωνίες στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο από τις τρεις αυτές χώρες, αλλά και για την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων", σημείωσε.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην επίσκεψη στην Κύπρο του Ινδού Πρωθυπουργού, που, όπως είπε, αναβάθμισε ουσιαστικά τις διμερείς σχέσεις και άνοιξε νέους στρατηγικούς ορίζοντες, τόσο με την προσέλκυση επενδύσεων, με αποτελέσματα ήδη στον φαρμακευτικό, στον αμυντικό τομέα, στον τομέα της τεχνολογίας, όσο και προς τη δυνατότητα συμμετοχής της Κύπρου στον εμπορικό διάδρομο IMEC, "μια προοπτική με σαφή γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας", είπε, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, στο Άτυπο Συμβούλιο στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων ηγετών και ηγετών των χωρών της περιοχής, η ΕΕ θα προχωρήσει με συγκεκριμένα έργα, επενδύσεις της ΕΕ στις χώρες της ευρύτερης περιοχής.

"Η εξωστρέφεια φέρνει ευκαιρίες. Και ακριβώς εδώ είναι η δική μας ευθύνη, η ευθύνη των Κυβερνήσεων, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό περιβάλλον απλό, λειτουργικό, προβλέψιμο και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα", ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η γραφειοκρατία, οι πολλοί και περίπλοκοι κανονισμοί, το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, παραμένουν οι σημαντικότερες προκλήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρώπη, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στην έκθεση Ντράγκι, είπε ότι "είμαστε στο στάδιο από τις συζητήσεις στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων". Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, το πρώτο εξάμηνο το 2026, στόχος είναι να εργαστούμε για την ολοκλήρωση των Πακέτων Omnibus που αποσκοπούν σε στοχευμένη απλοποίηση, την προώθηση μιας νέας ευρωπαϊκής κουλτούρας regulatory self-restraint στη νομοθέτηση, τη μείωση διοικητικού κόστους για ΜμΕ και την επιτάχυνση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και των εργαλείων διασυνοριακών υπηρεσιών.

Ευχαριστίες για συμφωνία ΑΤΑ

Εξάλλου, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε, τόσο το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, όσο και τις συντεχνίες, για την εποικοδομητική στάση που επέδειξαν στην πρόσφατη συμφωνία για την ΑΤΑ "για οριστική επίλυση ενός ζητήματος που παρέμενε σε εκκρεμότητα για πάνω από μια δεκαετία. Μια λύση που πρωτίστως διασφαλίζει την εργατική ειρήνη, προσφέρει εισοδηματική σταθερότητα σε δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους και, ταυτόχρονα, δημιουργεί για τις επιχειρήσεις ένα προβλέψιμο περιβάλλον κόστους εργασίας", είπε, σημειώνοντας ότι η συμφωνία αποτελεί παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν κοινωνικοί εταίροι και κράτος συνεργάζονται με υπευθυνότητα.

Σημείωσε ότι και για τα θέματα όπως ο κατώτατος μισθός, τα θέματα ξένων εργατών και πολλά άλλα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη με τις συντεχνίες, "μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο θα βρούμε λύσεις που θα είναι προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας".

Σε εξέλιξη οι μεταρρυθμίσεις για μετεξέλιξη του Κράτους του 1960

Αναφερθείς στη μετεξέλιξη του κράτους του 1960, "μέσα από συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις", σημείωσε ότι η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων σαφώς θα ενισχυθεί σημαντικά από την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της φορολογικής μεταρρύθμισης. "Διορθώνουμε χρόνιες στρεβλώσεις που επηρέαζαν τον ανταγωνισμό των κυπριακών επιχειρήσεων, δημιουργούμε ένα πιο ισότιμο και παραγωγικό περιβάλλον για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, και των κυπριακών. Σε αυτή μας την προσπάθεια, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και γενικότερα οι κοινωνικοί εταίροι υπήρξαν πολύτιμοι συνεργάτες μας με ουσιαστικές εισηγήσεις που διαμόρφωσαν την τελική μας πρόταση", ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, την αποφασιστική προώθηση της ψηφιοποίησης του κράτους, τη λειτουργία του αναβαθμισμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. "Όλες οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ταχύτερου, πιο αποτελεσματικού και διαφανούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη έργων", είπε.

Ανέφερε ότι η ουσιαστικότερη τομή αφορά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, με δραστική μείωση του χρόνου εξέτασης και έκδοσης αδειών πολεοδομίας και οικοδομής σε 40 εργάσιμες μέρες για τις μονοκατοικίες και τις διπλοκατοικίες και σε 80 εργάσιμες μέρες για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα. "Χαίρομαι γιατί τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαιώνουν την ορθότητα της απόφασή μας να προχωρήσουμε με μια τέτοια μεταρρύθμιση: από την εφαρμογή του νέου συστήματος, εξετάστηκαν με την ταχεία διαδικασία εντός του χρονικού ορίου που προανέφερα πέραν των 1.400 αιτήσεων για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και περίπου 260 αιτήσεις για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα", υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά και τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. "Ως Προεδρία θα στηρίξουμε πολιτικές που μειώνουν τα εμπόδια στη ροή κεφαλαίων, βελτιώνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε διασυνοριακή χρηματοδότηση και κατ΄επέκταση ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων", είπε. Πρόσθεσε ότι και στο εσωτερικό, η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, για τον οποίον το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες βδομάδες, αποσκοπεί στο να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση των κυπριακών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε, επίσης, στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στο Cyprus Equity Fund, με προϋπολογισμό 37,5 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει κάνει, ήδη, τις πρώτες του επενδύσεις σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου που χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις με κονδύλια συνολικού ύψους πέραν των 360 εκατομμυρίων ευρώ.

"Η δυναμική, λοιπόν, της οικονομίας μας, με αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης, με υγιή δημόσια οικονομικά, με το χρέος ήδη, ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε να είναι κάτω από το 60% του ΑΕΠ, η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, η σταθεροποίηση του πληθωρισμού που είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη και το πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, σε συνδυασμό με το μεταρρυθμιστικό μας πλάνο, ενισχύουν την ασφάλεια, την προοπτική και την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων", υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, τα παραπάνω επιτρέπουν στο κράτος να κάνει στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Στεγαστικό και γενικότερα όλους τους τομείς κοινωνικής πολιτικής. "Εξάλλου, αυτός είναι και ο ξεκάθαρος πολιτικο-ιδεολογικός μας προσανατολισμός της Κυβέρνησης, ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός", ανέφερε.

Την ίδια φιλοσοφία αντικατοπτρίζει και ο προϋπολογισμός για το 2026, συνέχισε, ο οποίος έχει πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους, προώθηση των μεταρρυθμίσεων, ένα εύρωστο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας.

"Σε αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια, καταλυτική είναι η συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας αλλά και του συνόλου των κοινωνικών εταίρων, τους οποίους αντικρίζουμε ως θεσμικούς συνεργάτες, ως πολύτιμους εταίρους. Κοινός είναι, εξάλλου, ο στόχος και κοινό το όραμα για επιχειρηματική πρόοδο, για οικονομική ανάπτυξη και κατ΄επέκταση για κοινωνική ευημερία", είπε καταληκτικά.

