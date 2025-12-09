Το μεγάλο ξέπλυμα των 700 εκατομμυρίων: Συνεχίζονται οι έρευνες της Europol

Συνεχίζονται οι έρευνες από αστυνομικές Αρχές διαφόρων χωρών σε σχέση με την τεράστια απάτη των 700 εκατομμυρίων που είχε πλοκάμια και στην Κύπρο. Για την υπόθεση, που πρώτος αποκάλυψε ο «Π», έγιναν επτά συλλήψεις στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου, ενώ στις 25 και 26 Νοεμ...

