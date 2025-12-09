Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το μεγάλο ξέπλυμα των 700 εκατομμυρίων: Συνεχίζονται οι έρευνες της Europol

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Ανακοίνωση της Europol, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο το αρχικό δημοσίευμα του «Π».

Συνεχίζονται οι έρευνες από αστυνομικές Αρχές διαφόρων χωρών σε σχέση με την τεράστια απάτη των 700 εκατομμυρίων που είχε πλοκάμια και στην Κύπρο. Για την υπόθεση, που πρώτος αποκάλυψε ο «Π», έγιναν επτά συλλήψεις στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου, ενώ στις 25 και 26 Νοεμ...

