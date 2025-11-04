Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αποκαλυπτικό: Έτσι δρούσε το κύκλωμα με έδρα την Λεμεσό που θησαύρισε με εκατομμύρια - Χειροπέδες σε Ρώσους και Ισραηλινούς επιχειρηματίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Επτά συλλήψεις στην Κύπρο για διεθνή απάτη άνω των 700 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο τη Λεμεσό. Κοινή επιχείρηση Βελγίου, Γαλλίας και Κύπρου υπό τη Europol διερευνά κύκλωμα ψεύτικων επενδύσεων και παράνομων online casinos.

Για άλλη μια φορά η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς σκανδάλου, με τις προεκτάσεις να αγγίζουν την οικονομία της χώρας και ειδικά της Λεμεσού. Σύμφωνα με όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Πολίτης» εδώ και μία βδομάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο κοινή επιχείρηση των βελγικών, γαλλικών και κυπριακών Αρχών υπό την εποπτεία της Europol σχετικά με απάτη 700 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λόγω επιχείρηση, που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας, αφορά 17 πρόσωπα. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον επτά ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΤΑΕ ΛεμεσούΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα