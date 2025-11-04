Αποκαλυπτικό: Έτσι δρούσε το κύκλωμα με έδρα την Λεμεσό που θησαύρισε με εκατομμύρια - Χειροπέδες σε Ρώσους και Ισραηλινούς επιχειρηματίες

Για άλλη μια φορά η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς σκανδάλου, με τις προεκτάσεις να αγγίζουν την οικονομία της χώρας και ειδικά της Λεμεσού. Σύμφωνα με όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Πολίτης» εδώ και μία βδομάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο κοινή επιχείρηση των βελγικών, γαλλικών και κυπριακών Αρχών υπό την εποπτεία της Europol σχετικά με απάτη 700 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λόγω επιχείρηση, που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας, αφορά 17 πρόσωπα. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον επτά ...

