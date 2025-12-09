Κράτος Μαφία και Ιχθυοτροφείο Τριμίκλινης: Τι αποκαλύπτει ο Πογιατζής για τις έρευνες της Αρχής Κατά της Διαφθοράς [ηχητικό]

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ο Επίτρπος Διαφάνειας και πρόεδρος της Αρχής Κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατζής μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση, καταγράφοντας την πρόοδο της Αρχής αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Σύμφωνα με τον Χάρη Πογιατζή, η κυπριακή κοινωνία αντιλαμβάνεται πλέον τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, ακόμη μεγαλύτερο και από το Κυπριακό. Η πλειονότητα των υποθέσεων που φτάνουν στην Αρχή αφορά κατάχρηση εξουσίας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού.

580 καταγγελίες. 320 διερευνήσεις. 20 προώθηση υποθέσεων

Αναφερόμενος στην πορεία της Αρχής, σημείωσε ότι ξεκίνησε ουσιαστικά από το μηδέν. Από την έναρξη λειτουργίας έχουν ληφθεί 580 καταγγελίες και διερευνήθηκαν 320. Από αυτές προχώρησαν μόνο 20 υποθέσεις, καθώς πολλές δεν στοιχειοθετούνται επαρκώς ή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής. Τα δύο τρίτα των υποθέσεων που προχώρησαν αφορούν κρατικούς αξιωματούχους.

Επιπλέον δήλωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 12 έρευνες, ενώ επτά βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. Σε ό,τι αφορά τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις, ο πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι η έρευνα Κράτος Μαφία συνεχίζεται, ενώ για την υπόθεση της Τριμίκλινης και το ιχθυοτροφείο το πόρισμα αναμένεται ι πριν από τα Χριστούγεννα.

Πλήρης εχεμύθεια

Ο νόμος, όπως υπογράμμισε ο Χάρης Πογιατζής, επιβάλλει πλήρη εχεμύθεια κατά τη διάρκεια των ερευνών. Γι’ αυτό η Αρχή δεν μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία ή λεπτομέρειες πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ο πρόεδρος της Αρχής κατέληξε ότι η συνέπεια στη διερεύνηση των υποθέσεων και η ενίσχυση της διαφάνειας είναι ο μόνος τρόπος για να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Χάρη Πογιατζή στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΑΡΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 09-12-2025