ΠτΔ: Αναμένονται 20.000 επισκέπτες από ΕΕ και αλλού κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Αναμένονται περίπου 20.000 επισκέπτες στην Κύπρο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο χαιρετισμό του στην έκθεση καρτ ποστάλ, «ταξίδι στην ΕΕ, μέσα από το φακό του χρόνου» στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Συγχαίροντας την Hermes Αirports, είπε ότι και πέρσι αλλά και φέτος θα έχουμε ιστορικό ρεκόρ στις αφίξεις στα δύο αεροδρόμια μας και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα και της στενής συνεργασίας που υπάρχει με την Κυβέρνηση.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημείωσε ότι πρόκειται για μία «ενδιαφέρουσα και ομολογουμένως σπάνια έκθεση για τα κυπριακά δεδομένα», που αποτελείται από 250 επιλεγμένες καρτ ποστάλ του περασμένου αιώνα, από την Κύπρο και τα άλλα 26 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα εκθέματα, ανέφερε, προέρχονται από τη συλλογή του αείμνηστου συλλέκτη, Αντώνη Χατζήπαναγη, την οποία επιμελήθηκε ο γιός του, δημοσιογράφος Πανίκος Χατζήπαναγης.

Σημείωσε ότι η έκθεση αυτή δεν είναι η πρώτη, αφού κατά την πρώτη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012 παρόμοια έκθεση με φωτογραφίες από την Κύπρο είχε γίνει στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα.

«Η έκθεση αυτή είναι πραγματικά ένα εικονικό ταξίδι στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν σχεδόν τα πάντα ήταν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με σήμερα. Ήταν τότε που η επικοινωνία γινόταν μέσω αλληλογραφίας, κυριολεκτικά από χέρι σε χέρι», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Παρόλο ότι αυτός ο τρόπος αποστολής ευχών και μεταφοράς αναμνήσεων θεωρείται σήμερα, δυστυχώς, ξεπερασμένος, δεν παύει να κουβαλά μια μοναδική γοητεία την οποία αξίζει να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, είπε, η έκθεση που οργανώνεται σε συνεργασία με την Hermes Airports «είναι ένα όμορφο κατευόδιο των χιλιάδων επισκεπτών που θα έρθουν στην Κύπρο, με αφορμή την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, συνέχισε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αναμένονται περίπου 20.000 επισκέπτες στην πατρίδα μας από τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο».

Συγχαίροντας την Hermes Αirports, σημείωσε ότι, και πέρσι αλλά και φέτος «θα έχουμε ιστορικό ρεκόρ στις αφίξεις στα δύο αεροδρόμια μας και αυτό είναι αποτέλεσμα και της στενής συνεργασίας που υπάρχει με την Κυβέρνηση».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ