Ξενοδοχεία και υδατικό: Προωθείται γέμισμα της πισίνας με θαλασσινό νερό

Τον διάλογο, για να τεθεί ως όρος στην αδειοδότηση νέων παραθαλάσσιων ξενοδοχειακών αναπτύξεων η χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες, έχουν ξεκινήσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Εν μέσω υδατικής κρίσης, όπου ο τουρισμός ασκεί πίεση στους πόρους νερού, το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην εξοικονόμηση νερού, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες αστικές χρήσεις. Η Κύπρος φαίνεται να ακολουθά το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου τον περασμένο Ιανούαριο ψηφίστηκε σχετικό νομοσχέδιο, ωστόσο κατά τη συζήτησή του στη Βουλή οι επικριτές αναφέρθηκαν σε περιβαλλοντικούς κινδύνους από την επιστροφή του νερού στη θάλασσα.

Εκκρεμεί η ολοκληρωμένη πρόταση, λέει το Υπ. Εσωτερικών - Ολοκληρωμένο πακέτο στο Υπουργικό τις επόμενες εβδομάδες, βλέπει το Υπ. Γεωργίας

Το ενδεχόμενο να τίθεται η χρήση θαλασσινού νερού σε πισίνες ως όρος στις πολεοδομικές άδειες τέθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς το Τμήμα Πολεοδομίας σε σύσκεψη που είχαν πριν από μερικές βδομάδες. Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρθηκε στον «Π» ότι στη συνάντηση δεν συζητήθηκε περαιτέρω το θέμα, ούτε επανήλθε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με πιο ολοκληρωμένη πρόταση, για να το εξετάσουν πιο συγκεκριμένα.

Πάντως μία σαφή εικόνα για τα πλάνα του ΤΑΥ και τα χρονοδιαγράμματα, θέλησε να δώσει η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, την περασμένη εβδομάδα, ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου σε αντίθεση με την αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρθηκε σε έναν προχωρημένο διάλογο, τα αποτελέσματα του οποίου περιμένει, όπως είπε, να τα δει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Τόνισε ότι ο διάλογος αυτός αφορά ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις μεγάλες αναπτύξεις και για τα θέματα των πισίνων.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Γεωργίας έχει κάνει, σημείωσε η κα Παναγιώτου, μία εκτεταμένη συζήτηση και με την αγορά και έχει δει τι έχει υλοποιηθεί στην Ισπανία και τι προσπαθεί να εφαρμόσει η Ελλάδα. Σύμφωνα με την υπουργό, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι εφικτή η αξιοποίηση του θαλασσινού νερού για πισίνες παραλιακών ξενοδοχείων, τα οποία θα ανεγερθούν από τούδε και στο εξής και όχι για τα υφιστάμενα, εξηγώντας ότι ενδεχομένως να είναι δύσκολη και ασύμφορη η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικων αναφέρθηκε επίσης στον «Π» ότι μετά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει αρμοδιότητα μόνο για αδειοδότηση των ακόλουθων αναπτύξεων: Ενιαία Τουριστικά Συγκροτήματα εκτός Ορίου Ανάπτυξης, Μεγάλης Κλίμακας Μεικτή Τουριστική Ανάπτυξη (ΜΤΑ) με δυναμικότητα πέραν των 300 κλινών, Τουριστική Ανάπτυξη πέραν των 500 κλινών, Επισκέψιμα Αγροκτήματα (ως ορίζονται στα Σχέδια Ανάπτυξης). Οι υπόλοιπες τουριστικές αναπτύξεις είναι υπό την αρμοδιότητα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, επομένως, υπέδειξε, θα πρέπει να γίνει και με εκείνους διαβούλευση, αν τελικά το Υπουργείο Γεωργίας και το ΤΑΥ καταλήξουν σε υιοθέτηση του μέτρου.

Ψηφίστηκε στην Ελλάδα η εγκατάσταση αγωγών σε παραλιακά ξενοδοχεία

Σε σχέση με το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου τα νησιά και οι ηπειρωτικές περιοχές στα νότια αντιμετωπίζουν προβλήμτα λειψυδρίας, τον περασμένο Ιανουάριο υπερψηφίστηκε από τη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει κανονισμούς για την εγκατάσταση αγωγών για την άντληση θαλασσινού νερού μέσα και έξω από τις πισίνες των παραλιακών ξενοδοχείων. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα εξοικονόμησης νερού, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες αστικές χρήσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Ωστόσο, παρά την περιβαλλοντική διάσταση στους νέους κανονισμούς, παρουσιάστηκαν κατά τη συζήτησήτους και επικριτές, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε νέα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ουσιαστηκά εξέφρασαν ανησυχία για την περιβαλλοντική ζημία από το νερό που θα επιστρέφεται πίσω στη θάλασσα. Στο νομοσχέδιο δεν εντόπισαν ποιοτικά πρότυπα για την απόρριψη του νερού - παρά το γεγονός ότι οι πισίνες με θαλασσινό νερό εξακολουθούν να χρειάζονται απολύμανση με χημικά. Το χλώριο, που χρησιμοποιείται συνήθως για την απολύμανση των πισινών, είναι τοξικό για τα ψάρια και άλλα ζώα και η απόρριψη χλωριωμένου θαλασσινού νερού θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μεταβάλλοντας τα επίπεδα άλατος, όπως λένε. Εκτός από αυτό, οι νέοι κανονισμοί δεν εγγυόνται ότι τα λύματα δεν θα καταλήγουν στο νερό, ενώ η κατασκευή των αγωγών θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει ζημιά στον πυθμένα της θάλασσας.

Αίτημα των αγροτικών οργανώσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση του θαλασσινού νερού σε πισίνες της Κύπρου, τουλάχιστον στις παράκτιες περιοχές, αποτελεί αίτημα των αγροτικών οργανώσεων, την ίδια ώρα που βλέπουν να λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμισης νερού, τα οποία περιορίζουν τον τομέα τους. Εν μέσω της εν εξελίξει συζήτησης που διεξαγόταν τον περασμένο Ιούνιο στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τη νέα νομοθεσία που αφορά την εξοικονόμηση νερού (ποινές για τη χρήση λάστιχου), οι τέσσερις από τις πέντες αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου (ΠΕΚ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός) απέστειλαν στην Επιτροπή κοινή επιστολή, όπου μεταξύ άλλων ζητούσαν το συγκεκριμένο μέτρο.