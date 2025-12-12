Ήπιος ο καιρός το σαββατοκύριακο αλλά «γυρίζει» από Δευτέρα - Αναλυτικά το δελτίο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς, ενώ στα ορεινά και κυρίως σε περιοχές νοτίως του Τροόδους μετά το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά και στα δυτικά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά, στα βόρεια αλλά και σε περιοχές των ορεινών, αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά, τα βόρεια αλλά και στα νότια παράλια. Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.