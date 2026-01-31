Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη (βίντεο)

Φωτογραφίες και βίντεο του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δημοσίευσε σήμερα Σάββατο το καθεστώς της Τεχεράνης προκειμένου να διαψεύσει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Χαμενεΐ δημόσια για πρώτη φορά από την αιματηρή καταστολή των διαμαρτυρίων να προσεύχεται στον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί για για τα 47 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση.

Παράλληλα, το Σάββατο, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οι δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

A big slap in the face of the Western media who keep saying the Leader is hiding while the Leader is openly offering salah in the mausoleum of Imam Khomeini (R.A).❤️ pic.twitter.com/52oy8lrsuR — iqra (@bhatiqra34) January 31, 2026

Επέμεινε επίσης ότι η πυρηνική ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από την Τεχεράνη να επιδιώξει μια συμφωνία για τα πυρηνικά για να αποφύγει τα αμερικανικά πλήγματα.

BREAKING:🚨🇮🇷 Iran’s Supreme Leader Khamenei visited the mausoleum of Ruhollah Khomeini on Saturday. pic.twitter.com/XFLfugWsGj — Globe Observer (@_GlobeObserver) January 31, 2026

Να σημειωθεί ότι στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο Τύπο στο Ιράν, ο Χαμενεΐ είχε μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Τα δημοσιεύματα πρόσθεταν ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Πηγή: cnn.gr