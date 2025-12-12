Σε ισχύ η νέα νομοθεσία για ποιοτικό έλεγχο γεωργικών προϊόντων – Έως 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τα νέα Μητρώα

Έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία για τον ποιοτικό έλεγχο των γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο ενημερώνει ότι η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων και στο Μητρώο Συσκευαστηρίων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του και ότι η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, 2026.

Πρόκειται για τον νόμο με τίτλο ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμος του 2025 (Ν. 129(Ι)/2025).

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας αναφέρεται ότι με τη νέα νομοθεσία, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, έχει στην κατοχή του γεωργικά προϊόντα με σκοπό την εμπορία τους, καθώς και στο Μητρώο Συσκευαστηρίων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει και λειτουργεί σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη εγγραφής (€60).

Προστίθεται ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας βρίσκεται αναρτημένη η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων και στο Μητρώο Συσκευαστηρίων.

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη στο Τμήμα Γεωργίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ~pzachariades@da.moa.gov.cy ή ~aconstantinou@da.moa.gov.cy ή στο φαξ 22408679 το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου, 2026.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, τα τέλη εγγραφής στο Μητρώο Συσκευαστηρίων θα πρέπει να καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης σε οποιοδήποτε από τα ταμεία του Τμήματος Γεωργίας ή με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του Τμήματος Γεωργίας και η απόδειξη πληρωμής να επισυνάπτεται στη συμπληρωμένη αίτηση.

Σημειώνεται ότι για την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων δεν προβλέπεται καταβολή τελών.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα 22408630 και 22408626, καταλήγει η ανακοίνωση.

