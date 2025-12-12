Πολλαπλές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την Πάφο

Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Πάφο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, τρεις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με μέγεθος 3,6, 4,1 και 2,5 Ρίχτερ αντίστοιχα. Οι δονήσεις καταγράφηκαν στις 19:18, 19:19 και 19:21.

Το εστιακό βάθος φέρεται να είναι 9 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Πάφου.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 3 km SW of #Paphos (#Cyprus) 9 min ago (local time 19:20:18).

— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025