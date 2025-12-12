Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πολλαπλές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την Πάφο

Το εστιακό βάθος φέρεται να είναι 9 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Πάφου.

Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Πάφο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, τρεις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με μέγεθος 3,6, 4,1 και 2,5 Ρίχτερ αντίστοιχα. Οι δονήσεις καταγράφηκαν στις 19:18, 19:19 και 19:21.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 3 km SW of #Paphos (#Cyprus) 9 min ago (local time 19:20:18). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/aTPsHmCJ4M
🖥https://t.co/47rMTHHa3L pic.twitter.com/a8yQxpOi13

— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025

