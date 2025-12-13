Αντιδρούν οι κυνηγοί στην προοπτική περιορισμού της χρήσης μολύβδου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, με την οποία διατυπώνει τις ανησυχίες των μελών της, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιορίζει τη χρήση μολύβδου στα πυρομαχικά, στο πλαίσιο του Κανονισμού REACH.

Σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της FACE (European Federation for Hunting and Conservation), συμμετείχε και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συντονισμό και με αντίστοιχες εθνικές κυνηγετικές οργανώσεις κρατών μελών.

Σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία, προειδοποιεί ότι καθολική απαγόρευση της χρήσης μολύβδου, θα έχει συνέπειες και στην οικονομία, αλλά θα υποχρεώσει τους κυνηγούς να αποκτήσουν στο μέλλον όπλα εντελώς ακατάλληλα για κυνήγι στην Κύπρο. Θυμίζει δε και την αντίθεση της Υπηρεσίας Θήρας στις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το επιχείρημα ότι, τα επιστημονικά δεδομένα στα οποία βασίζεται η εισήγηση, αφορούν κυρίως υγροβιότοπους των βόρειων χωρών της Ευρώπης και δεν αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού περιβάλλοντος, όπως τα αλκαλικά εδάφη και η απουσία εκτεταμένων υγροβιότοπων στους οποίους επιτρέπεται το κυνήγι. Η Κύπρος σημειώνουν, έχει αλκαλικά εδάφη και όχι όξινα εδάφη.

Eπιστολή στον αρμόδιο υπουργό απέστειλε και ο Σύνδεσμος Οπλοπωλών, προειδοποιώντας για το μέλλον των κυπριακών βιομηχανιών, που θα κληθούν να διαθέσουν τεράστια κονδύλια για αγορά νέων μηχανημάτων παραγωγής φυσιγγίων με ατσάλινα σκάγια. Κρούουν δε και κώδωνα για τις εξαγωγές Κυπριακών φυσιγγίων αλλά και για τα σκοπευτήρια που θα επωμιστούν τεράστια χρηματικά ποσά σε συστήματα ανακύκλωσης.

Η ΚΟΚ δηλώνει ότι, παραμένει ενεργά παρούσα σε όλες τις ευρωπαϊκές διεργασίες, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των νόμιμων κυνηγών, τη διασφάλιση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων και την προστασία της άγριας ζωής με επιστημονικά τεκμηριωμένο και ισορροπημένο τρόπο.