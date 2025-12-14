Αντιπαράθεση Αννίτας-ΕΛΑΜ για τους πίνακες Γαβριήλ - «Αισχρή προσπάθεια»

Αντιπαράθεση μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ ξέσπασε, με αφορμή την έκθεση του καθηγητή Τέχνης, Γιώργου Γαβρίλη, η οποία εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην γκαλερύ στην Πάφο και περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, εικόνες που προσβάλλουν τον Χριστό, την Παναγία και την πίστη.

Σε γραπτή της δήλωση η Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, απαντά στο ΕΛΑΜ και τονίζει ότι, «η πίστη δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε προεκλογικό σύνθημα».

Όπως αναφέρει, «καταδικάζω και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για «έργα τέχνης» που προσβάλλουν βάναυσα τα σύμβολα της πίστεως του λαού μας».

Επιπλέον σημειώνει ότι, «η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη χυδαιότητα. Και η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με ''προοδευτικές'' θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τονίζει συγχρόνως ότι, «εξίσου αισχρή, όμως, είναι και η προσπάθεια του ΕΛΑΜ να εργαλειοποιήσει το ζήτημα για μικροπολιτικό όφελος και να με πλήξει προσωπικά. Όσοι με γνωρίζουν αντιλαμβάνονται το άτοπο της ανακοίνωσης και τα ποταπά τους κίνητρα. Η πίστη δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε προεκλογικό σύνθημα».

«Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από «τέχνη» που προσβάλλει, ούτε από πολιτική της λάσπης και της στοχοποίησης, που καπηλεύεται και διχάζει. Έχει ανάγκη από αξίες, σεβασμό και σοβαρότητα», καταλήγει η κα Δημητρίου.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση του το ΕΛΑΜ ανέφερε ότι πρέπει να τεθεί τέρμα «με τους γελοίους που παρουσιάζουν τα τάχα έργα τέχνης τους σε γκαλερί στην Πάφο. Αυτό δεν είναι ούτε ελευθερία έκφρασης ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι ωμή και ευθεία προσβολή της πίστης και των ιδανικών μας».

«Αυτού που οι γνωστοί ΔΗΣΑΚΕΛ κύκλοι, με πρώτη την κα. Αννίτα Δημητρίου και άλλα στελέχη του κύκλου, εξέθρεψαν και υποστηρίζουν. Αναμένουμε το αυτονόητο. Την εφαρμογή του νόμου», πρόσθεσε το ΕΛΑΜ.

«Ως ΕΛΑΜ θα θέσουμε και πάλι το θέμα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων», είχε αναφέρει στην ανακοίνωση.