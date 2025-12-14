Απειλές κατά της ζωής ακύρωσαν την έκθεση: Προϊόν κολάζ το «έργο» που ανήρτησε ο Δίπλαρος – Πώς απαντά ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ

Μηνύματα αποδοχής και αγάπης προς τον συνάνθρωπο στέλνει με τα έργα του ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ, ο οποίος εξηγεί στο politis.com.cy τους λόγους που χρησιμοποιεί θρησκευτικά σύμβολα στους πίνακες του. Διευκρινίζει επίσης ότι η εικόνα που ανήρτησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος δεν αποτελεί κάποιο συγκεκριμένο έργο του αλλά είναι προϊόν κολάζ από διάφορα έργα του.

Απειλές από άγνωστους και ακύρωση της έκθεσης

Ακυρώθηκε η έκθεση «Antisystemic Art» με έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ στη γκαλερί Blue Iris, στην Πάφο, λόγω των απειλών που εκτοξεύουν άγνωστοι τηλεφωνικώς κατά της ζωής του ιδιοκτήτη της γκαλερί.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Antisystemic Art» και σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, τρία άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν στο χώρο της έκθεσης και κατέβασαν τρία έργα του Γιώργου Γαβριήλ με το επιχείρημα ότι «είναι προκλητικά». Μάλιστα υπήρξε διαπληκτισμός με επισκέπτες του χώρου και επενέβη η Αστυνομία για να μην υπάρξουν επεισόδια. Οι τρεις άγνωστοι εγκατέλειψαν τον χώρο και η έκθεση συνεχίστηκε κανονικά.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά από ένα βίντεο που ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης νεαρός σε ηλικία υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ, ο οποίος προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ. Το βίντεο τελικά κατέβηκε μετά από παρέμβαση συγγενικού προσώπου του υποψηφίου, ωστόσο υποκίνησε το μίσος σε αρκετούς πολίτες οι οποίοι τηλεφωνούσαν στον ιδιοκτήτη της γκαλερί και απειλούσαν κατά της ζωής του αλλά και της οικογένειας του.

Ως αποτέλεσμα αυτού, έξω από την γκαλερί υπήρχε περιπολικό της Αστυνομίας σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης του Σαββάτου.

Προϊόν κολάζ το «έργο» που ανήρτησε ο Δίπλαρος

Έντονη ήταν η αντίδραση και του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μια εικόνα που είναι προϊόν κολάζ από διάφορα έργα του εικαστικού και όχι κάποιος συγκεκριμένος πίνακας που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ. Είναι δηλαδή fakenews με στόχο να προκαλέσει την οργή και τις αντιδράσεις των πολιτών.

Πώς απαντά στις αντιδράσεις ο Γιώργος Γαβριήλ

Κληθείς να σχολιάσεις τις αντιδράσεις που προκάλεσαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τα νέα του έργα, ο Γιώργος Γαβριήλ δήλωσε στο politis.com.cy ότι «εμείς οι καλλιτέχνες θέλουμε να εκφράσουμε την εποχή μας». Πρόσθεσε δε ότι «ο κάθε καλλιτέχνης εκφράζει τους προβληματισμούς του, την οπτική του και πολλές φορές χρησιμοποιεί σύμβολα για να μεταφέρει τους προβληματισμούς του».

Ακολούθως είπε ότι «προσωπικά χρησιμοποιώ θρησκευτικά σύμβολα για να ευαισθητοποιήσω το κοινό και όχι να προκαλώ». Συνεχίζοντας τόνισε ότι «παρουσιάζω τον Χριστό ως απλό πολίτη, σε διάφορες μορφές της καθημερινότητας για να στείλω το μήνυμα ότι πρέπει να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν έχει σημασία εάν κάποιος είναι μετανάστης ή μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, εμείς πρέπει να τον σεβόμαστε ως άνθρωπο. Είμαστε Χριστιανοί και δεν πρέπει να μισούμε τον συνάνθρωπο μας».