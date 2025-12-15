Η ΕΜΑΚ διέσωσε δύο 18χρονους που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα στα Λαγουδερά

Μέλη της ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διέσωσαν την Κυριακή δυο 18χρονους από χαράδρα στην κοινότητα Λαγουδερών, στην οποία εγκλωβίστηκαν αφού έχασαν τον προσανατολισμό τους. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κυπερούντας και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα ΜΚΔ του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Αντρέα Κεττή, στις 15:10 την Κυριακή η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για βοήθεια που αφορούσε δίασωση δύο νεαρών 18χρονών, οι οποίοι κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους ανέφεραν ότι ενώ περπατούσαν σε μονοπάτι στο βουνό πλησίον της Κοινότητας Λαγουδερών έχασαν τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε χαράδρα, από την οποία δεν μπορούσαν να εξέλθουν.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ομάδες και οχήματα διάσωσης για βοήθεια τους ενώ υπήρχε συνεχής επικοινωνία του Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων της Πυροσβεστικής με τους παγιδευμένους, ανέφερε ο κ. Κεττής.

Κατόπιν αξιολόγησης, πρόσθεσε, διαπιστώθηκε ότι τα παγιδευμένα άτομα βρισκόταν σε απόκρημνό σημείο μακριά από οποιοδήποτε δρόμο και ότι χρειαζόταν πολύωρη ανάβαση για προσέγγιση τους, έγινε αίτημα στην Αστυνομία για χρήση ελικοπτέρου της ΜΑΕΠ. Ενώ παράλληλα η ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ειδική ομάδα διάσωσης ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Το ελικόπτερο της ΜΑΕΠ προσέγγισε το σημείο αλλά λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της βλάστησης παρόλο που δοκίμασε πολλές φορές να προσεγγίσει δεν κατέστη δυνατή η διάσωση και αποχώρησε. Τελικά, η ομάδα της ΕΜΑΚ προσέγγισε τους δύο νεαρούς, ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, οι νεαροί οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κυπερούντας είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ