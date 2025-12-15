Δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου θα αντιμετωπίσουν οι οκτώ κατηγορούμενοι για τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών

Απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου στις 30 Ιανουαρίου 2026 θα αντιμετωπίσουν οι οκτώ κατηγορούμενοι στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Μετά από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, με προσωπική εγγύηση ύψους €50.000 έκαστος.

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας παραπομπής, ο συνήγορος υπεράσπισης της κ. Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ζήτησε από την Κατηγορούσα Αρχή όπως το μαρτυρικό υλικό παραδοθεί σε έντυπη μορφή, επικαλούμενος το δυσβάστακτο κόστος εκτύπωσής του. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα εντοπίστηκαν στις 10 Απριλίου 2025 στην οικία Αρχιδεσμοφύλακα και ανέρχονταν σε 48.430 αρχεία, συνολικού όγκου 250.464 σελίδων.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, επικαλούμενη λεξικά ως προς τον ορισμό της λέξης «copy», ανέφερε ότι δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση και κάλεσε τον κ. Τριανταφυλλίδη να υποβάλει το αίτημά του στον Γενικό Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταχώριση της υπόθεσης, είχε οριστεί για σήμερα 15 Δεκεμβρίου η διαδικασία παραπομπής των οκτώ κατηγορουμένων σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος, ένα πρώην μέλος και νυν αστυνομικός.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα τα οποία επισύρουν ποινές πολυετούς φυλάκισης.

Για την πρωτοφανή αυτή υπόθεση το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα: συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς, παραβίαση των κανόνων ασφάλειας διαβαθμισμένων εγγράφων και παράνομη κατοχή περιουσίας.