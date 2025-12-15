Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πετρολίνα: Προσφορά ζωής μέσω αιμοδοσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιμοδοσία εις μνήμη Κωστάκη Λευκαρίτη

Πιστή στη διαχρονική κοινωνική της δράση για στήριξη των συνανθρώπων μας και στα ιδεώδη του εθελοντισμού, η Πετρολίνα διοργάνωσε με επιτυχία, για ακόμη μια χρονιά, την καθιερωμένη αιμοδοσία ανάμεσα στο προσωπικό και τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας.

Η δεύτερη, για φέτος, αιμοδοσία, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Κωστάκη Λευκαρίτη, ο οποίος διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα και έφυγε πρόσφατα από τη ζωή,  πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λάρνακα.

Η μαζική και πρόθυμη ανταπόκριση του προσωπικού της Πετρολίνα καθώς και των εργαζομένων στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, ήταν συγκινητική, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το αίσθημα ανιδιοτέλειας και προσφοράς που τους διακρίνει.

Οι εκδηλώσεις αιμοδοσίας εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πετρολίνα ίδρυσε, από το 1998, Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας που εξυπηρετεί, κατά προτεραιότητα, τους αιμοδότες και συγγενείς πρώτου βαθμού των αιμοδοτών καθώς επίσης και το ευρύτερο κοινό.

