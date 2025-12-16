Προειδοποίηση Τσουλόφτα: Θα διψάσει το καλοκαίρι η Λεμεσός

Τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρά προβλήματα που θα επέλθουν στη Λεμεσό στο υδατικό της κτύπησε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά, ο κ. Τσουλόφτας αποκάλυψε ότι «υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο το ερχόμενο καλοκαίρι να μην υπάρχουν επαρκείς ποσότητες νερού σε ολόκληρη τη χώρα αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα επικεντρώνεται στη Λεμεσό». Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού εξήγησε ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά οι διαδικασίες και χωρίς νέες αφαλατώσεις θα υπάρξει πρόβλημα, που θα επιφέρει περικοπές στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουλόφτα, η Λεμεσός είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις που υδροδοτούνται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο από τις αφαλατώσεις. «Στη Λεμεσό δεν υπάρχουν επαρκείς μονάδες αφαλάτωσης γιατί είναι κοντά τα δύο μεγάλα φράγματα, του Κούρρη και της Γερμασόγειας, από τα οποία παραδοσιακά υδροδοτείται η πόλη, όμως τα αποθέματα στα δύο αυτά φράγματα έχουν εξαντληθεί», είπε αρχικά ο κ. Τσουλόφτας, προσθέτοντας ότι «η μία μονάδα αφαλάτωσης που υπάρχει στη Λεμεσό δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες της πόλης.

Καθυστερήσεις στο κράτος

Για τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με πιο γρήγορες διαδικασίες. Σημείωσε ότι το κράτος κινείται «με βραδύτητα και όχι με ταχύτητα». «Το πρόβλημα με το υδατικό το εντοπίσαμε ως χώρα το 2023 και τώρα πλησιάζουμε το 2026 και ακόμα ούτε μία μονάδα αφαλάτωσης δεν έχει εγκατασταθεί στη Λεμεσό», λέει.

Σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στη Λεμεσό, ο κ. Τσουλόφτας είπε ότι, από τις 90 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού που θέλει η Λεμεσός τη μέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μονάδα αφαλάτωσης 38 χιλιάδων κυβικών και, άρα, υπάρχει ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο περίπου 50 κυβικά τη μέρα.

Καταλήγοντας χαρακτήρισε εκ νέου πολύ δύσκολη την κατάσταση. «Τα αποθέματα στα φράγματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί και αποτελεί αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να παρέχει επαρκείς ποσότητες νερού στους φορείς υδροδότησης», τόνισε.

«Η Λεμεσός δεν μπορεί να μείνει χωρίς νερό, θα υπάρξουν αλυσιδωτά προβλήματα σε όλους τους τομείς. Θέλουμε να αποφύγουμε τις περικοπές νερού γιατί πέρα από την αναστάτωση υπάρχουν και σοβαρά τεχνικά ζητήματα στο δίκτυο». Τέλος, ζήτησε όπως επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση άλλων 2-3 μονάδων αφαλάτωσης 10.000 κυβικών τη μέρα στη Λεμεσό, πριν το ερχόμενο καλοκαίρι.