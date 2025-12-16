Ιωάννου(ΥΠΕΣ): Επιτακτική ανάγκη για πρόοδο στις έρευνες αγνοουμένων

Επιτακτική είναι η ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις έρευνες για εντοπισμό αγνοουμένων και να αρθεί το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), λόγω της τουρκικής απροθυμίας για συνεργασία, ανάφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης του Χριστόφορου Σκαρπάρη με τίτλο «Σκάβοντας για την ειρήνη», που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα στον Στρόβολο.

Ο Υπουργός, σημείωσε ακόμα, ότι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ξεκάθαρη και εδράζεται στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, «το ζήτημα των αγνοουμένων, η τραγικότερη πτυχή του Κυπριακού, αποτελεί πρωτίστως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αλήθεια για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για κάθε οικογένεια».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, «οι προσπάθειες της Κυβέρνησης είναι συνεχείς και επίμονες. Με αποφασιστικότητα, αξιοποιούμε όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, διεκδικώντας τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας. Ασκούμε πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση, με μοναδικό στόχο να φτάσουμε στην αλήθεια για κάθε έναν συμπατριώτη μας που εξακολουθεί να απουσιάζει».

Η λύση του Κυπριακού οφείλει να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό προς το ζήτημα των αγνοουμένων, τόνισε ο ΥΠΕΣ στον χαιρετισμό του αναφέροντας παράλληλα ότι, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις έρευνες για εντοπισμό των οστών και να αρθεί το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ΔΕΑ, λόγω της τουρκικής απροθυμίας για συνεργασία.

Αναφερόμενος στη ΔΕΑ είπε ότι, ενσαρκώνει, από το 1981, μια από τις σημαντικότερες δικοινοτικές ανθρωπιστικές προσπάθειες στην Κύπρο και πρόσθεσε ότι, είναι χάρη στη δική τους αφοσίωση που εντοπίστηκαν οστά 1.709 ανθρώπων και κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση 1.058 Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων, επιτρέποντας στις οικογένειες να μάθουν την αλήθεια για την τύχη των συγγενών τους και να τους αποχαιρετήσουν με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που τους αξίζει.

Την ίδια ώρα, είπε ο Υπουργός «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις τεράστιες δυσκολίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόοδο των ερευνών της ΔΕΑ. Σήμερα, εξακολουθούν να αγνοούνται 944 συμπατριώτες μας. Η άρνηση της τουρκικής πλευράς να παραχωρήσει πρόσβαση στα αρχεία του στρατού της, καθώς και η επιβεβαιωμένη μετακίνηση λειψάνων, συνιστούν σοβαρά εμπόδια στο έργο της Επιτροπής. Παράλληλα, η πάροδος του χρόνου επιτείνει τις δυσκολίες, καθώς κάθε χρόνος που περνά αφαιρεί πολύτιμες μαρτυρίες και, μαζί τους, ακόμη ένα κομμάτι της αλήθειας».

Εξέφρασε ακόμα τη στήριξή της πολιτείας στο έργο της ΔΕΑ, «μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοούμενου. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στην ιστορία, τη δικαιοσύνη, τη μνήμη και την ειρήνη».

Ανάφερε ακόμα ότι, οι προσπάθειες της ΔΕΑ στηρίζονται στη συνεργασία των δύο κοινοτήτων, με τη συμμετοχή και την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), και με πρώτιστο σκοπό να δοθούν οι πολυαναμενόμενες απαντήσεις στις οικογένειες που, εδώ και 51 χρόνια, βιώνουν τον πιο σκληρό και παρατεταμένο πόνο.

Αναφερόμενος τέλος και στην φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Σκάβοντας για την ειρήνη» είπε ότι ο Χριστόφορος Σκαρπάρης, σε στενή συνεργασία με το Γραφείο του Εκπροσώπου της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη ΔΕΑ, επέλεξε να αναδείξει το έργο των ανθρώπων εκείνων, επιστημόνων, αρχαιολόγων, ανθρωπολόγων, τεχνικών πεδίου, που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια σε δύσκολες, συχνά επικίνδυνες συνθήκες, πάντοτε όμως με επαγγελματισμό και βαθύ αίσθημα ανθρωπιστικού καθήκοντος.

«Μια έκθεση που φωτίζει με ειλικρίνεια, σεβασμό και ευαισθησία το πολυεπίπεδο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους», είπε.

