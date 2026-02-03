Αποκλίσεις τιμών στο e-kalathi: «Παραπλάνηση από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών» - Τι λέει η προϊστάμενη της υπηρεσίας (ηχητικά)

Για παραπλάνηση από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών έκανε λόγο σε απάντησή της στον Πολίτη 107.6 & 97.6 η προϊστάμενη του Κλάδου Ανταγωνισμού της Υπηρεσίας Καταναλωτή, Αλίκη Ιορδάνου, σχολιάζοντας τις καταγγελίες που διατύπωσε, νωρίτερα, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών και ο Πρόεδρος του, Μάριος Δρουσιώτης, για αποκλίσεις τιμών στο e-kalathi σε βασικά προϊόντα χωρίς αντίστοιχες μειώσεις στην υπόλοιπη αγορά.

Η κα Ιορδάνου υποστήριξε ότι το παράδειγμα που παρουσίασε ο Σύνδεσμος για γιαούρτια τεσσάρων γεύσεων δεν αποδεικνύει στρέβλωση της αγοράς, αλλά βασίζεται, όπως είπε, σε λανθασμένη ερμηνεία των χονδρικών τιμών. Όπως εξήγησε, το ποσό των 2,75 ευρώ στο οποίο έγινε αναφορά δεν αποτελεί πραγματική χονδρική τιμή, αλλά τιμή τιμοκαταλόγου προμηθευτή, από την οποία αφαιρούνται εκπτώσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον όγκο αγορών, τις εμπορικές συμφωνίες, τους όρους πληρωμής και τις προωθητικές ενέργειες κάθε υπεραγοράς.

Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα του Συνδέσμου ότι υπεραγορές ενδέχεται να μειώνουν επιλεκτικά τις τιμές στα προϊόντα του καλαθιού και να διατηρούν υψηλές τιμές στα υπόλοιπα που βρίσκονται εκτός του e-kalathi, η κα Ιορδάνου απάντησε ότι οι υπεραγορές δεν συνηθίζουν τέτοιες πρακτικές, καθώς, όπως είπε, μακροπρόθεσμα θα ζημιώνονταν εμπορικά.

Για το εύρος των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 478 κωδικοί, στους οποίους έχουν ήδη προστεθεί περίπου 150 φρέσκα προϊόντα, όπως φρούτα, λαχανικά, κρέατα και ψάρια. Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι τον Ιούνιο προγραμματίζεται η ένταξη ακόμη 1.000 κωδικών, ενώ μέχρι τις αρχές Μαρτίου αναμένεται νέα προσθήκη περίπου 150 φρέσκων ειδών, μαζί με νέες λειτουργίες στην εφαρμογή.

Αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας, δήλωσε ότι πέραν των 20.000 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, ωστόσο δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για το πόσοι τη χρησιμοποιούν καθημερινά. Όπως δήλωσε, η καθυστέρηση στην πλήρη στατιστική παρακολούθηση σχετίζεται με διαδικασίες έγκρισης για εργαλεία ανάλυσης χρήσης, όπως cookies και analytics, λόγω ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αποκλίσεις σε βασικά προϊόντα κατήγγειλε ο Σύνδέσμος Καταναλωτών

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, επεσήμανε ότι το e-kalathi, όπως λειτουργεί σήμερα, δημιουργεί στρεβλή εικόνα της αγοράς.

Ο Σύνδεσμος έκανε λόγο για πρακτικές κατά τις οποίες μειώνονται κατά πολύ οι τιμές προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι, ενώ άλλες παρόμοιες εκδοχές ή γεύσεις παραμένουν αισθητά ακριβότερες, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς το ποια υπεραγορά είναι συνολικά φθηνότερη.

Παράλληλα, ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι πολλές υπεραγορές διαθέτουν περιορισμένο αριθμό προϊόντων στο e-kalathi, κάτι που κατά τον Σύνδεσμο μειώνει την αξιοπιστία της σύγκρισης. Υποστήριξε ακόμη ότι το μέτρο δεν απέδωσε στον βαθμό που είχε αρχικά εξαγγελθεί, υπενθυμίζοντας ότι υπήρχαν δεσμεύσεις για χιλιάδες προϊόντα στο αρχικό στάδιο.

Ο Σύνδεσμος ανέφερε επίσης ότι οι μηνιαίες του μετρήσεις έδειξαν μείωση της διαφοράς τιμών μεταξύ φθηνότερης και ακριβότερης υπεραγοράς, κάτι που αποδίδει όχι σε γενικευμένο ανταγωνισμό, αλλά σε στοχευμένες μειώσεις τιμών στα προϊόντα του καλαθιού και αυξήσεις σε άλλα είδη εκτός αυτού.

