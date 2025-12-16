Το Ινστιτούτο στην Άγκυρα επιβεβαίωσε τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα

Το Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού της Άγκυρας επιβεβαίωσε τα 4 κρούσματα σε αγελάδες σε κτηνοτροφική μονάδα στο χωριό Λάπαθος Αμμοχώστου δήλωσε ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς και ανέφερε πως έθεσαν σε καραντίνα την περιοχή ολόκληρη πριν μάθουν τα τελικά αποτελέσματα.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα ο κ. Τσαβούς είπε ότι οι υποψίες για την ύπαρξη της νόσου προέκυψαν από μια ξαφνική πτώση στην παραγωγή γάλακτος στην εν λόγω μονάδα και προχώρησαν άμεσα σε γρήγορες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Εξήγησε ότι στάλθηκαν δείγματα στο εξειδικευμένο ινστιτούτο στην Άγκυρα με θετικά αποτελέσματα για 4 ζώα και οριστικά αποτελέσματα PCR σε 3 άλλα.

Η «αρμόδια τεχνική επιτροπή» ανέφερε, συνεδρίασε πριν δημοσιευτούν τα αποτελέσματα, η περιοχή τέθηκε σε καραντίνα ως πρώτη ζώνη κι απαγορεύθηκαν οι μετακινήσεις ζώων γενικά, ενώ τα ζώα σφαγής αποστέλλονται σε σφαγεία μόνο με κτηνιατρική άδεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γρήγορος εμβολιασμός είναι το πιο κρίσιμο βήμα στην καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού. Δήλωσε ότι έχουν συσταθεί 35 ομάδες και περίπου 13.000 ζώα θα εμβολιάζονται καθημερινά, πρώτα τα βοοειδή και μετά τα πρόβατα και οι κατσίκες. Θα χρησιμοποιηθεί δήλωσε, το εμβόλιο 6P50, το οποίο παρέχει προστασία για έξι μήνες και στόχος τους είναι η εξάλειψη της νόσου σε 3 μήνες.

Επανέλαβε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, ο ιός καταστρέφεται στους 72 βαθμούς Κελσίου σε 15 δευτερόλεπτα και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται υποβάλλονται σε αυτές τις διαδικασίες. Σημείωσε επίσης ότι εφαρμόζεται κτηνιατρικός έλεγχος και σύστημα αδειοδότησης στην κατανάλωση κρέατος και δεν επιτρέπονται οι μεταφορές ζώων από ζώνες καραντίνας.

Στο μεταξύ, σε τοπικό επίπεδο συνεχίζονται οι απολυμάνσεις από τη Μόρφου και τη Λεύκα, μέχρι τη Μεσαορία ολόκληρη και τις περιοχές Αγίου Αμβροσίου και Αγίου Επίκτητου στην Κερύνεια. Οι «δήμοι» με ανακοινώσεις αναφέρουν ότι απολυμαίνονται οχήματα κτηνοτροφικών μονάδων, φορτηγά μεταφοράς ζώων αλλά και λαχανικών και φρούτων, βυτιοφόρα γάλακτος, φορτηγά ζωοτροφών, τα τρακτέρ και όλα τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από αγροκτήματα και βοσκοτόπια ψεκάζονται.

Τα οχήματα που ολοκληρώνουν τη διαδικασία απολύμανσης λαμβάνουν «πιστοποιητικό απολύμανσης» και στα οχήματα χωρίς αυτό το πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν ζώα σε σφαγεία.

