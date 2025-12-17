Για «μυστική συνάντηση» αρχηγών Αεροπορίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ κάνει λόγο ισραηλινό μέσο, αναφέροντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία χωρίς να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις κυβερνήσεις των τριών χωρών. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο KAN News, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε κλειστό κύκλο και είχαν χαρακτήρα υψηλού επιπέδου στρατιωτικού συντονισμού, με έμφαση στην ενίσχυση της τριμερούς αεροπορικής συνεργασίας, την ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας και τον συντονισμό σε σενάρια αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν ζητήματα ενίσχυσης της τριμερούς αεροπορικής συνεργασίας, ανταλλαγής επιχειρησιακής εμπειρίας και συντονισμού σε σενάρια αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαλειτουργικότητα των αεροπορικών δυνάμεων και στη δυνατότητα κοινών ασκήσεων ή επιχειρησιακής υποστήριξης.

Το KAN News σημειώνει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε συνεχή ένταση με περιφερειακούς αντιπάλους και την Ελλάδα και την Κύπρο να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ισραηλινό μέσο υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με Αθήνα και Λευκωσία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η είδηση προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία, όπου σχολιάστηκε ως ένδειξη εμβάθυνσης ενός άτυπου στρατιωτικού άξονα μεταξύ των τριών χωρών. Το KAN News σημειώνει ότι τέτοιες κινήσεις ενισχύουν τους περιφερειακούς συσχετισμούς ισχύος και αποτυπώνουν τη μεταβαλλόμενη στρατηγική εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο.