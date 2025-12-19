Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αίθριος σήμερα ο καιρός - Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. 

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά μικρή πτώση. 

Tags

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα