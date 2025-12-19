Λουκέτο σε μίνι μάρκετ στην Πάφο - Πουλούσε ληγμένα ψάρια και κρέατα

Σε αναστολή λειτουργίας για δύο ημέρες τέθηκε μίνι μάρκετ στην Πάφο, μετά τον εντοπισμό σοβαρών υγειονομικών παραβάσεων στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που άρχισαν από την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Δρ. Χρίστου Χρίστου.

Όπως ανέφερε, στο συγκεκριμένο υποστατικό εντοπίστηκε εκτεταμένη προβληματική κατάσταση, με διάφορα τρόφιμα να παρουσιάζουν σοβαρές παραβάσεις, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

Σήμερα, συνεργεία του Δήμου Πάφου, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο σχεδόν όλων των τροφίμων που διατίθεντο προς πώληση. Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ακατάλληλων τροφίμων, μεταξύ των οποίων κρέατα, ψάρια και άλλα προϊόντα των οποίων είχε παρέλθει η ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Όλα τα ακατάλληλα τρόφιμα αποσύρθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο μίνι μάρκετ διέθετε τρόφιμα, συνέχισε ο Δρ. Χρίστου, κυρίως από αφρικανικές και ασιατικές χώρες, τα οποία απευθύνονταν σε πολίτες αφρικανικών χωρών. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Δρ. Χρίστου τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων, η οποία, αν και δημόσια αργία, παραμένει εργάσιμη για τον ιδιωτικό τομέα, με τα περισσότερα υποστατικά να αναμένεται να είναι ανοικτά.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Πάφου έχει επιστρατεύσει συνεργεία για συνεχή επιτήρηση της αγοράς. Παράλληλα, ο Διευθυντής Υγειονομικών Υπηρεσιών απηύθυνε έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους, να προμηθεύονται τρόφιμα μόνο από εγκεκριμένα υποστατικά και να αποφεύγουν περιστασιακούς πλανόδιους πωλητές που ενδεχομένως να μην διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες. Τόνισε επίσης, τη σημασία της καθαριότητας στους χώρους έκθεσης των τροφίμων και της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής από τους χειριστές τροφίμων. Σε περίπτωση που οι πολίτες εντοπίσουν οποιαδήποτε παρατυπία, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για άμεση παρέμβαση, συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, ο Δρ. Χρίστου υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί και ατομική ευθύνη, από την αγορά μέχρι και την κατανάλωσή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και στη σωστή προετοιμασία των γευμάτων κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επισημαίνοντας ότι τα τρόφιμα, και ειδικά τα κρέατα και τα ψάρια, πρέπει να μαγειρεύονται σωστά ώστε η θερμοκρασία στο κέντρο τους να είναι επαρκής για την εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών και την αποφυγή περιστατικών τροφικής δηλητηρίασης, κατέληξε.