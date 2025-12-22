Μεγάλες κατασχέσεις καπνικών προϊόντων σε Άγιο Δομέτιο και Αεροδρόμιο Λάρνακας

Κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου και στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων.

Όπως αναφέρεται, στις 17 Δεκεμβρίου 2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα στο οποίο επέβαινε πρόσωπο ισραηλινής υπηκοότητας. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, οι οποίες δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που υποδείκνυαν ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 12 κούτες των 200 τσιγάρων και δύο κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο, ο οποίος ήταν επιμελώς κρυμμένος σε συσκευασίες κουτιών για δώρα. Το πρόσωπο συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και αφέθηκε αργότερα ελεύθερο, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό.

Επιπλέον, στις 18 Δεκεμβρίου 2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στο πλαίσιο ελέγχων επιβατών που αφίχθησαν από τρίτες χώρες, διενήργησαν έλεγχο στις αποσκευές 29χρονου Ρώσου επιβάτη με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος αφίχθηκε από τη Ρωσία μέσω Αρμενίας. Στις αποσκευές του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 7 κιλά και 210 γραμμάρια καπνού για ναργιλέ, 67 ηλεκτρονικά τσιγάρα με και χωρίς γεύση, καθώς και 630 ml αναπληρωτικού υγρού για ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Σύμφωνα με το Τελωνείο, έγινε αποδεκτή πρόταση του επιβάτη για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή ποσού €2.000, ενώ ο καπνός για ναργιλέ του επιστράφηκε μετά την καταβολή επιπρόσθετου ποσού €1.567 που αφορούσε δασμούς, φόρους και χρηματική επιβάρυνση για τη μη δήλωσή του. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δημεύθηκαν και, μετά τις απαραίτητες αναλύσεις του περιεχομένου τους, θα οδηγηθούν στη διαδικασία καταστροφής.