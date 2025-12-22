Λάρνακα: 27χρονος καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση - Έφερε 23 κιλά κάνναβη από την Αθήνα

Ποινή φυλάκισης 13 ετών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 27χρονο από την Ελλάδα, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο μετέφερε στην Κύπρο πάνω από 23 κιλά κάνναβης.

Σημειώνεται ότι «ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, σε κατηγορίες για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών, με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα».

Επιβάλλοντας την ποινή το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας «έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συχνότητα με την οποία έρχονται πλέον ενώπιον του τέτοιες υποθέσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών».

Ο 27χρονος, σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, «έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από την Αθήνα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου 2025».

Σημειώνεται πως «κατά τη διάρκεια της παραμονής του, στον χώρο παραλαβής αποσκευών, κίνησε υποψίες σε αστυφύλακα της ΥΚΑΝ, αφού ήταν νευρικός και κοίταζε συνεχώς προς τη δίοδο ελέγχου του Τελωνείου».

Αναφέρεται πως «μόλις παρέλαβε την αποσκευή του και κινήθηκε προς τη δίοδο ελέγχου του Τελωνείου ανακόπηκε για έλεγχο».

Σε ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο της αποσκευής διαπιστώθηκε πως αυτή περιείχε ύποπτες ουσίες. Του ζητήθηκε τότε ν’ ανοίξει την αποσκευή που ήταν κλειδωμένη με κωδικό ασφαλείας.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε «πως δεν γνώριζε τον κωδικό και τότε η βαλίτσα αυτή ανοίχθηκε με ειδικό εργαλείο».

Στην αποσκευή εντοπίστηκαν δύο μεγάλες νάιλον διαφανείς συσκευασίες, σφραγισμένες αεροστεγώς, εντός των οποίων υπήρχαν 44 μικρότερες συσκευασίες που περιείχαν ξηρή φυτική ύλη κάνναβης βάρους 23 κιλών και 664 γραμμαρίων.

Στις καταθέσεις που λήφθηκαν από τον 27χρονο ανέφερε πως «διαμένει στην Αθήνα και πως δεν είναι χρήστης ναρκωτικών, ωστόσο, τον τελευταίο καιρό ασχολείτο με τον τζόγο».

Λόγω του ότι «έχασε πολλά χρήματα στον τζόγο, αναγκάστηκε, όπως ισχυρίστηκε, να δανειστεί από κάποιον Αλβανό. Επειδή δεν κατάφερε να ξοφλήσει το χρέος του, ο Αλβανός τον έφερε σ’ επαφή με άλλο πρόσωπο με το παρατσούκλι Burger, με τον οποίο διευθέτησε να φέρει τα ναρκωτικά στην Κύπρο».

«Η αμοιβή του θα ήταν €10.000 και σύμφωνα με την κατάθεσή του με αυτά τα λεφτά θα εξοφλούσε το χρέος του», σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε πως την αποσκευή του την παρέδωσε ένας κουκουλοφόρος στην Αθήνα. Ισχυρίστηκε, ακόμη, πως δεν γνώριζε σε ποιον θα παρέδιδε τα ναρκωτικά στην Κύπρο».

