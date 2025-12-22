Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σημαντική εξέλιξη στα κατεχόμενα: Επιστρέφει το ζεύγος μετά την απόφαση του «δικαστηρίου» - Επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ζεύγος αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των εγγράφων τους από τις κατοχικές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους μέσω των οδοφραγμάτων.

Με την επιβολή χρηματικής ποινής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο για την υπόθεση της Ελληνοκύπριας που αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η κατηγορούμενη, μαζί με τον σύζυγό της, αναμένεται να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο, Τρίτη μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ελληνοκύπρια επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 12.000 και 100.000 τουρκικών Λιρών (περίπου 2.240 ευρώ) για κατηγορίες που αφορούν την εξασφάλιση προσωπικών δεδομένων και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Σε περίπτωση μη καταβολής των προστίμων, η απόφαση προνοεί ποινή φυλάκισης τριών μηνών για κάθε κατηγορία.

Το «δικαστήριο» ανέφερε ότι για την επιβολή της ποινής έλαβε υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο της κατηγορούμενης, τη μεταμέλεια που εξέφρασε, καθώς και την ηλικία της, σημειώνοντας ότι είναι άνω των 65 ετών με προβλήματα υγείας. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι τα δεδομένα που εξασφαλίστηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την πρόκληση ζημιάς σε τρίτα πρόσωπα.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται επίσης η επιστροφή του οχήματος και ενός κινητού τηλεφώνου που είχαν κατασχεθεί ως τεκμήρια. Το ζεύγος αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των εγγράφων τους από τις κατοχικές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους μέσω των οδοφραγμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΡΙΚΩΜΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα