Υπογράφηκε συμβόλαιο €3,66 εκ. για συνέχιση έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Λιοπετρίου

Υπογράφηκε την Τρίτη το συμβόλαιο για τη συνέχιση των εργασιών στο έργο διαμόρφωσης του αλιευτικού καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συμβόλαιο αφορά τη Φάση Α’ του έργου και ειδικότερα τη συνέχιση και συμπλήρωση μέρους των εργασιών του αλιευτικού καταφυγίου (κρηπιδώματα), στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 59/2025. Υπογράφηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως από τον Διευθυντή του Τμήματος, Κυριάκο Κούνδουρο, εκ μέρους του εργοδότη, και τον Διευθυντή της εργοληπτικής εταιρείας «SEMESCO COMPANY Ltd», Φίλιππο Ψύλλα, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας.

Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε €3.658.449,20 πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών καθορίζεται σε 12 μήνες.

Η συνέχιση των εργασιών στο αλιευτικό καταφύγιο εντάσσεται στο ευρύτερο έργο διαμόρφωσης του Ποταμού Λιοπετρίου, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Θάλασσα 2014-2020» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύμβαση που αφορά τη συνέχιση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι κατά μήκος του κεντρικού οδικού άξονα. Παράλληλα, εντός του επόμενου έτους προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα κτήρια, τους περιβάλλοντες χώρους, τους χώρους στάθμευσης, τη γέφυρα και τις λοιπές υποδομές. Μετά την παράδοση του έργου των κρηπιδωμάτων, αναμένεται η υπογραφή νέου κατασκευαστικού συμβολαίου για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.

Τελικός στόχος του έργου είναι η αναδιαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και της περιοχής γύρω από τον Ποταμό Λιοπετρίου και η οργάνωσή τους σε Εθνικό Πάρκο με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του καταφυγίου, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου που θα αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου με έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων και αστικών λυμάτων, υπογειοποίηση υπηρεσιών και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, την κατασκευή οργανωμένων κρηπιδωμάτων με παροχές νερού και ηλεκτρισμού, την ανέγερση περιπτέρου εισόδου και Εκπαιδευτικού Κέντρου Αλιείας, καθώς και την κατασκευή γέφυρας που θα συνδέει την ανατολική και τη δυτική όχθη του ποταμού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ