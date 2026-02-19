Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελεύθερος ο Άντριου μετά την ανάκριση: Η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του

Λίγο μετά τις 21.25 (ώρα Κύπρου) ο Άντριου εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό κέντρο ερευνών στο Aylsham, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου.

Ελεύθερος αφέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του με την υποψία για παράβαση καθήκοντος. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Thames Valley, ο πρώην πρίγκιπας παραμένει υπό έρευνα.

Ο Άντριου είχε συλληφθεί το πρωί και κρατήθηκε για περίπου 12 ώρες σε αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου ανακρίθηκε. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση ή για τυχόν περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του BBC Look East, ένα μαύρο Range Rover έφτασε στο σημείο περίπου στις 20.50. Αρχικά επιχείρησε να εισέλθει από ηλεκτρονική πύλη, η οποία όμως δεν λειτουργούσε, και τελικά μπήκε από άλλη είσοδο έπειτα από αναμονή περίπου δέκα λεπτών.

Λίγο αργότερα άνοιξε μεγάλη γκαραζόπορτα του κτιρίου και δύο οχήματα, μεταξύ τους και το Range Rover, αποχώρησαν. Το αυτοκίνητο πέρασε μπροστά από δημοσιογράφους και φωτογράφους που περίμεναν έξω από το κτίριο. Σε φωτογραφία που τραβήχτηκε εκείνη τη στιγμή, ο Άντριου φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες ή αν θα κληθεί εκ νέου για ανάκριση, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: lifo.gr

