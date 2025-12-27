Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στη Άγκυρα ο Αρικλί: Συζήτησε με Γιλμάζ για διεθνείς πτήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια ομάδα από την «πολιτική αεροπορία» θα μεταβεί στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες για να δώσει λελπτομερείς πληροφορίες και για τις ελλείψεις στο παράνομο αεροδρόμιο.

Για τις συνεχιζόμενες εργασίες με την Τουρκική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας για την προετοιμασία του παράνομου αεροδρομίου στη Τύμπου για διεθνείς πτήσεις δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Τούρκο Αντιπρόεδρο στην συνάντησή τους στη Άγκυρα, ο Ερχάν Αρικλί, «υπουργός μεταφορών».

Όπως μεταδίδεται στην ιστοσελίδα του παράνομου «Μπαϊράκ» μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Αρικλί είπε ότι ζήτησε την υποστήριξη της Τουρκίας στην επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

Όπως επίσης ανέφερε, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Αεροπορίας, Κεμάλ Γιουκσέκ και μια ομάδα από την «πολιτική αεροπορία» θα μεταβεί στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες για να δώσει λελπτομερείς πληροφορίες και για τις ελλείψεις στο παράνομο αεροδρόμιο.

Μετά απ’ αυτό, συνέχισε, το «τμήμα πολιτικής αεροπορίας» θα λάβει «άδεια» για το «αεροδρόμιο Ερτζιάν» από την Αρχή Κρατικών Αεροδρομίων (της Τουρκίας).

Με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, ανέφερε, συζήτησαν ακόμη τα υπό κατασκευή οδικά έργα μεταξύ Κερύνειας – Λευκωσίας, Καρπασίας – Τρικώμου, Σκυλλούρας – Λευκονοίκου, την έξυπνη σηματοδότηση διασταυρώσεων και το έργο των οπτικών ινών που θα υλοποιηθούν το 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΙΑΑεροδρόμιαΤΥΜΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα