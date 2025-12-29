Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Κύπρος

Λίμνες οι δρόμοι του Ακάμα μετά τις βροχές, στο προσκήνιο ξανά τα προβλήματα του οδικού δικτύου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους του Ακάμα σε λίμνες, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής, δύο χρόνια μετά την άδοξη διακοπή των έργων.

Η κατάσταση που επικρατεί καθιστά το δίκτυο σχεδόν απροσπέλαστο, καθώς ακόμη και οχήματα με τετρακίνηση, όπως αυτά κυνηγών, και όχι μόνο, ακινητοποιήθηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Τα οδικά έργα στον Ακάμα ανεστάλησαν τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από διαφωνίες και ενστάσεις που αφορούσαν περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έκτοτε, η περιοχή παραμένει χωρίς ουσιαστική βελτίωση στις υποδομές, με τις καιρικές συνθήκες να επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επανεκκίνηση των έργων, με στόχο την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του οδικού δικτύου έως το 2027.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Τα έργα, συνολικού κόστους €16,5 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027» και είχαν ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022.

