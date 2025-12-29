Ξεκαθαρίζει το τοπίο ο ΥΠΑΜ για τους άπορους φαντάρους και τα σενάρια περί «κοινής ταξιαρχίας» (ηχητικό)

Παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», πραγματοποίησε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, τοποθετούμενος για τα δημοσιεύματα που αφορούν οικονομικά ευάλωτους στρατιώτες, αλλά και για τις πληροφορίες περί κοινής ταξιαρχίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

«Η φτώχεια δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε το στράτευμα»

Ο Υπουργός Άμυνας αναγνώρισε ότι στο στράτευμα υπάρχουν άποροι στρατιώτες, σημειώνοντας πως «όπως υπάρχουν άποροι μαθητές και φοιτητές, αναπόφευκτα υπάρχουν και κάποιοι άποροι στρατιώτες». Τόνισε, ωστόσο, ότι τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για φαντάρους που δεν ζητούν διανυκτερεύσεις επειδή «δεν έχουν πού να πάνε» δεν αποδίδουν την πραγματική εικόνα.

Όπως ανέφερε, οι στρατεύσιμοι πλέον υπηρετούν κοντά στον τόπο καταγωγής τους και οι αποστάσεις δεν τους εμποδίζουν να μετακινηθούν προς τις οικογένειές τους.

Στήριξη χωρίς δημοσιότητα για ευάλωτους στρατιώτες

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι η Εθνική Φρουρά παρέχει στήριξη σε στρατιώτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με διευκολύνσεις εξόδου, οικονομική ενίσχυση ή κουπόνια για είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, λειτουργεί Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων, η οποία εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις και προχωρεί σε μετακινήσεις ή πρόσθετες διευκολύνσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μεμονωμένα αλλά αναπόφευκτα περιστατικά, που δεν μπορούν να λυθούν αποκλειστικά από το στράτευμα, καθώς αποτελούν ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα.

Καμία κοινή ταξιαρχία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα περί κοινής ταξιαρχίας, ο Υπουργός Άμυνας διέψευσε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ενιαίας στρατιωτικής δύναμης.

Διευκρίνισε ότι η Κύπρος διατηρεί συνεργασίες με φιλικές χώρες, όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ, στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων, πρακτική που ακολουθείται και με άλλα κράτη της περιοχής, συμβάλλοντας, όπως είπε, στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: