Αλλάζουν τα ωράρια των αστυνομικών - «Δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος από την Αστυνομία» είπε ο Αρχηγός

Στο πλαίσιο της παρουσίασης για τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των ωραρίων των αστυνομικών πρώτης γραμμής, συνδέοντάς το με τον στόχο «περισσότεροι αστυνομικοί στους δρόμους» και με την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού. Ο κ. Αρναούτης δήλωσε ότι η Αστυνομία θα προχωρήσει σε μείωση της διάρκειας της βάρδιας από 12 ώρες σε 11 και σε περιορισμό των υπερωριών και των ημεραργιών, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει να υπάρχει «περισσότερος κόσμος έξω» επιχειρησιακά, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της Δύναμης.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη ρύθμιση που, όπως είπε, πέτυχαν οι συντεχνίες για μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου από 40 σε 37,5 ώρες, σημειώνοντας όμως ότι αυτή η ρύθμιση δεν εφαρμόστηκε καθολικά παρα μόνο στα ωράρια γραφείου, αλλά όχι στις βάρδιες. Ανέφερε ότι έγινε μελέτη και ότι θα προωθηθεί σχετική πρόταση προς τους εμπλεκόμενους, ώστε να εφαρμοστεί ενιαία η συμφωνία στην πράξη, από το νέο έτος.

«Δεν είναι στόχος να κοπεί ο μισθός»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο απώλειας εισοδήματος λόγω περιορισμού υπερωριών, ο Αρχηγός ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να μειωθούν αποδοχές ή να «κοπεί μισθός». Παραδέχθηκε ότι αρκετοί αστυνομικοί είχαν διαμορφώσει την οικονομική τους πραγματικότητα με βάση το εισόδημα από υπερωρίες, αλλά υποστήριξε ότι η νέα κατάσταση, με κάλυψη όλων των θέσεων, επιτρέπει πιο ορθολογική διαχείριση, τονίζοντας παράλληλα ότι ότι «στην αστυνομία δεν μπορεί να γίνει κανένας πλούσιος» και ότι όποιος επιδιώκει πολύ υψηλότερα εισοδήματα «δεν είναι η αστυνομία ο χώρος»