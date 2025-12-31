Μετωπική για υπερωρίες και ημεραργίες - Σύγκρουση στην Αστυνομία με φόντο αλλαγές που θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται οι συντεχνίες που εκπροσωπούν τους αστυνομικούς με την ηγεσίας της Αστυνομίας. Αφορμή, η ανακοίνωση των αποφάσεων του αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη για τις αλλαγές σε ό,τι αφορά στα ωράρια των αστυνομικών, τις υπερωρίες και τις ημεραργίες των μελών του Σώματος. Οι νέες ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν από την ηγεσία της Αστυνομίας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση και των δύο συντεχνιών που εκπροσωπούν τους αστυνομικούς.

Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν από τον αρχηγό Αστυνομίας στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που παραχώρησε χθες για το νέο μοντέλο αστυνόμευσης με ορίζοντα το 2030.

Η εγκύκλιος του αρχηγού που άναψε φωτιές και εξόργισε τις συντεχνίες κοινοποιήθηκε χθες στους αστυνομικούς. Στην εγκύκλιο με θέμα «αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» παρατίθενται όλες οι λεπτομέρειες των αλλαγών και ότι οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη. Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου:

Οι εργαζόμενοι με το ωράριο 12 X 36, χωρίς εναλλαγή βάρδιας, από 01.01.2026 θα εργάζονται ένα συνεχές ενδεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας, αντί ένα συνεχές δωδεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας.

Οι προϊστάμενοι των μελών που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, κάθε 38 εργάσιμα εντεκάωρα, όπου αυτό είναι εφικτό, να τους παραχωρούν μια εργάσιμη ημέρα ως ημεραργία ως αντιστάθμισμα των περισσοτέρων ισάξιων ωρών που θα εργάζονται, και κατά τρόπο που να τους παραχωρούνται συνολικά τέσσερα ενδεκάωρα και 7,5 ώρες, ως ημεραργίες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Με την εφαρμογή του πιο πάνω ωραρίου τα τμήματα/σταθμοί, στα οποία υπηρετούν τα μέλη που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, θα εργάζονται με περισσότερο προσωπικό, πράγμα που εξυπακούει, τόσο λιγότερη κούραση όσο και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.

Ο μισθός των μελών μας σε καμία περίπτωση δεν θα μειωθεί. Όσον αφορά τα επιδόματα βάρδιας, Κυριακής ή δημόσιας αργίας, τα οποία προστίθενται στον μισθό των μελών μας, αυτά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και να υπολογίζονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίες σε βάρδια, Κυριακή ή δημόσια αργία.

Οι εξηγήσεις του αρχηγού

Ο αρχηγός Αστυνομίας. παρουσιάζοντας τις προωθούμενες αλλαγές στο Σώμα, εξήγησε ότι αν και το 2019 μειώθηκε το ωράριο εργασίας των αστυνομικών από 40 ώρες σε 37,5, αυτό δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο για όσους εργάζονται στα γραφεία. «Όλοι οι αστυνομικοί θα δουλεύουν τις ώρες που πρέπει να δουλεύουν και όχι περισσότερες», είπε. Εξήγησε ότι μελετήθηκε εσωτερικά το ζητήματα, έπειτα και από επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, και διαπιστώθηκε πως, εάν όλα τα μέλη της Δύναμης εργάζονται στα κανονικά ωράρια και αποφεύγεται η συσσώρευση υπερωριών, το Σώμα θα εξασφαλίσει την παρουσία περισσότερων αστυνομικών κάθε μέρα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναούτης, απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με το να εργάζονται στο συμφωνημένο ωράριο οι αστυνομικοί, δεν θα περιοριστεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της Δύναμης, αλλά αντίθετα θα ενισχυθεί. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι «στην Αστυνομία δεν μπορεί να γίνεις πλούσιος από τη δουλειά. Αν κάποιος θέλει πολύ περισσότερα εισοδήματα, δεν νομίζω ότι η Αστυνομία είναι ο χώρος για αυτό».

Ετσιθελικές αποφάσεις

Στο άκουσμα των τοποθετήσεων του αρχηγού Αστυνομίας, αντέδρασαν έντονα οι δύο συντεχνίες των αστυνομικών. Ο πρόεδρος του αστυνομικού κλάδου της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, αρχικά εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ενημερώθηκαν για τις αποφάσεις του αρχηγού Αστυνομίας μέσω διάσκεψης Τύπου. Μεταξύ άλλων. ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι ερήμην τους αποφασίστηκε η μείωση των ημεραργιών σε τέσσερις από 19,5 και ότι μειώνεται και κατά €1.000 ετησίως ο μισθός τους. Όπως εξήγησε. αυτές οι αλλαγές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας λόγω της μείωσης των ημερών ξεκούρασης που θα έχουν οι αστυνομικοί. Η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναμένει την τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, κατά πόσο συμφωνεί με τις αλλαγές που αποφάσισε η ηγεσία της Αστυνομίας. «Είμαστε ενώπιον ετσιθελικών αποφάσεων. Έτσι κι εμείς θα είμαστε συνδικαλιστές με αξιώσεις και δικαιώματα, με αξιοπρέπεια του αστυνομικού και όχι με αξιοπρέπεια εργαζόμενου β΄κατηγορίας. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης και μετά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας ως συντεχνία», ανέφερε.

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν δυσφορία και αγανάκτηση «για την εμμονή», όπως αναφέρουν, «του αρχηγού της Αστυνομίας να προχωρήσει σε δημόσιες εξαγγελίες για διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας και τη μείωση των ημεραργιών από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες».

Προσθέτουν, δε, «ότι ενδεχόμενη υλοποίηση των ετσιθελικών αποφάσεων του αρχηγού της Αστυνομίας συνιστούν κατάφωρη καταστρατήγηση των εργασιακών θεσμών με πρωτόγνωρες πρακτικές και τακτικές, αφού το ωράριο αποτελεί θεμελιακό και ιερό δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς».

Αναφέρουν, ακόμα, «ότι το υφιστάμενο ωράριο εργασίας της Αστυνομίας αποτελεί προϊόν συμφωνίας στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς όπου το 2017 συμφωνήθηκε η εναρμόνιση του ωραρίου των αστυνομικών με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας σε βάθος τριετίας». Καλούν, τέλος, τον αρχηγό της Αστυνομίας να κάνει δεύτερες σκέψεις για το θέμα και «προειδοποιούν ότι τυχόν υλοποίηση της μονομερούς αυτής απόφασης θα κλονίσει ανεπανόρθωτα το υφιστάμενο αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, με όλα τα δυσμενή συνακόλουθα».

Ενότητα ζητά ο Φυτιρής

Χωρίς να μπαίνει στην ουσία της αντιπαράθεσης συντεχνιών με τον αρχηγό, αλλά και μεταξύ των συντεχνιών των δεσμοφυλάκων, ο υπουργός Δικαιοσύνης σε γραπτή του δήλωση έστειλε σαφές μήνυμα για ενότητα. «Με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, τόσο μεταξύ των συντεχνιών του Τμήματος Φυλακών για την κατάσταση στις Φυλακές, όσο και τις δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων των Συνδέσμων της Αστυνομίας με ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς κατά της ηγεσίας της Αστυνομίας, αναφορικά με πρόσφατες αποφάσεις του αρχηγού του Σώματος, ως υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιθυμώ να τοποθετηθώ με σαφήνεια. Στέλνω σε όλους μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινής κατεύθυνσης, που δεν είναι άλλη από την ασφάλεια της κοινωνίας. Η Αστυνομία και το Τμήμα Φυλακών βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία αναζητεί ασφάλεια, σταθερότητα και αξιόπιστη λειτουργία των θεσμών. Αυτή τη δύσκολη περίοδο όλοι πρεπει να αναλογιστούν πρωτίστως τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία και να κάνουν τις αναγκαίες υπερβάσεις προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια στην κοινωνία από την Αστυνομία και ομαλή λειτουργία των Φυλακών από το σώμα των δεσμοφυλάκων», τονίζει σε γραπτή του δήλωση.

Οι υπόλοιπες αλλαγές

Καθώς στη χθεσινή διάσκεψη του αρχηγού κυριάρχισε το θέμα του προσωπικού και του ωραρίου απασχόλησης, τα υπόλοιπα που ανακοίνωσε πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Ο κ. Αρναούτης παρουσίασε το νέο μοντέλο αστυνόμευσης το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτο, την επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα, δεύτερο το ανθρώπινο δυναμικό και τρίτο την τεχνολογική αναβάθμιση. Ο αρχηγός αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς για δημιουργία συντονιστικού κέντρου και στις διεργασίες για δημιουργία διεύθυνσης για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Στόχος είναι να λειτουργεί η Αστυνομία ως «μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Αστυνομία, η οποία θα είναι ευέλικτη και θα εστιάζει στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνία. Πρέπει να πρέπει να δημιουργηθεί και ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης, καθώς το υπάρχον αποτελεί μετεξέλιξη των πρώτων χρόνων μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, στο οποίο διατηρήθηκαν κάποια από τα στοιχεία της Αστυνομίας επί αποικιοκρατίας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά στο οργανωμένο έγκλημα, ο αρχηγός είπε ότι είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια σύστασης και στελέχωσης της διεύθυνσης για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σημειώνοντας ότι η σκέψη που υπάρχει είναι να υπάγεται απευθείας στον αρχηγό ή στον υπαρχηγό της Δύναμης. Τόνισε ότι το οργανωμένο έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.

Αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς εντός του αστυνομικού Σώματος, επαναλαμβάνοντας ότι η ηγεσία επιδεικνύει και συνεχίζει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή. Για την τεχνολογική αναβάθμιση, ο αρχηγός είπε ότι θα ενταχθούν εφαρμογές και εργαλεία που διευκολύνουν και την επικοινωνία και άλλες πτυχές των δράσεων της Αστυνομίας. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη μηχανισμών για έγκαιρο και αποτελεσματικό χειρισμό κυβερνοεπιθέσεων.