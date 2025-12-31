Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και συσσώρευση νερού στο highway Λεμεσού/Πάφου - Τα σημεία

Κατολισθήσεις όγκων χώματος και συσσώρευση νερού έχουν σημειωθεί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επηρεάζουν την περιοχή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αστυνομία αναφέρει πως οι κατολισθήσεις και η συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεταξύ των κοινοτήτων Παραμάλι και Σωτήρα.

Ως εκ τούτου, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δείτε την ανάρτηση της Αστυνομίας: