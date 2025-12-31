Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και συσσώρευση νερού στο highway Λεμεσού/Πάφου - Τα σημεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της τροχαίας.

Κατολισθήσεις όγκων χώματος και συσσώρευση νερού έχουν σημειωθεί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επηρεάζουν την περιοχή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αστυνομία αναφέρει πως οι κατολισθήσεις και η συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεταξύ των κοινοτήτων Παραμάλι και Σωτήρα. 

Ως εκ τούτου, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δείτε την ανάρτηση της Αστυνομίας: 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΟΡΕΙΝΑΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα