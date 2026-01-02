Απειλές εναντίον τους καταγγέλλουν Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι

Η τουρκοκυπριακή ένωση δημοσιογράφων (KTGB) καταδίκασε νέο περιστατικό απειλών και παρεμπόδισης του έργου δημοσιογράφων που σημειώθηκε την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους στα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της «Γενί Ντουζέν», το περιστατικό συνέβη μετά από δίκη στο «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας, όταν τρεις δημοσιογράφοι – από τις εφημερίδες Diyalog και Ahbap και το κανάλι Genç TV – προσπάθησαν να καταγράψουν εικόνες. Όπως αναφέρεται, συγγενής κατηγορουμένου τους εμπόδισε και τους απείλησε με φράσεις όπως «Θα δείτε τι σας περιμένει». Οι δημοσιογράφοι υπέβαλαν καταγγελία στην «αστυνομία».

Η KTGB υπενθύμισε ότι παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και πέρσι, παρά τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη ευαισθησία από τις «αρχές» και χαρακτήρισε τη συνέχιση των απειλών «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Τόνισε ότι η παρεμπόδιση των δημοσιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συνιστά άμεση επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης, στο δικαίωμα του κοινού για ενημέρωση και στην ελευθερία του Τύπου.

Η ένωση αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι δεν εκπροσωπούν καμία πλευρά, αλλά έχουν την ευθύνη να είναι η φωνή του κοινού, και ότι η προσπάθεια φίμωσης αυτής της ευθύνης μέσω απειλών και πιέσεων «είναι απολύτως απαράδεκτη».

