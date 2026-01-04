Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατάφερε η Κύπρος να φτάσει το… αύριο; Πορεία υλοποίησης Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Αγκάθι για την άντληση του συνόλου των κονδυλίων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί η σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά την πράσινη φορολογία. Πρόσφατα η ΕΕ προχώρησε σε μερική αναστολή ποσού και δίνεται κάποιος χρόνος για να ληφθούν μέτρα από τη Δημοκρατία

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασφάλισης της ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν προχώρησε το 2020 στη δημιουργία του Next Generation EU. Ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση. Πυρήνας του Next Generation EU ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου η ΕΕ είχε αποφασίσει τη διάθεση ενός ποσού ύψους €672,5 δις σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιούσαν τα κράτη μέλη την περίοδο 2021-2026. Στην Κύπρο, με βάση το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης (ΣΑΑ) και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε η τότε κυβέρνηση, αντιστοιχούσε περίπου €1,2 δις, εκ των οποίων τα €200 εκατ. σε δάνεια. Σήμερα, στην εκπνοή σχεδόν του Σχεδίου «Κύπρος_Το Αύριο» -αυτόν τον τίτλο έδωσε η ΚΔ στο δικό της πολυετές ΣΑΑ– πόσο κοντά είμαστε στην υλοποίηση; Θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους; Και πόσο κοντά είμαστε στην άντληση του ποσού που μας αναλογεί; Η Ανθούλα Σαββίδη, διευθύντρια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, δίνει τις απαντήσεις.    Σχεδόν φτάσαμε στο… αύριο. Σε ποια φάση υλοποίησης του ΣΑΑ βρισκόμαστε; Έχουν ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση, ενώ σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις έχει δεσμευτ...

