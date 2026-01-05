Θα ξαναπάει στις Κεντρικές Φυλακές ο Φυτιρής - «Σύντομα θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω μέτρα»

Κάνουμε ότι είναι δυνατό για να περπατά ο κόσμος με ασφάλεια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Αυτός είναι ο στόχος και θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να πετύχουμε αυτό το στόχο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής κατά την επίσκεψη του στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, σημειώνοντας παράλληλα ότι σύντομα θα ανακοινώσει μέτρα για βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος.

Η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Αστυνομία Λεμεσού έγινε λίγο μετά τη μια το μεσημέρι. Προηγήθηκε επίσκεψη στη Λιμενική Αστυνομία, στο λιμάνι Λεμεσού.

Στις δηλώσεις του ο κ. Φυτιρής χαρακτήρισε την αστυνομία ως πυραμίδα η οποία σκοπό έχει την ασφάλεια του κοινού.

«Όπως είπα είμαστε εργαλεία στην υπηρεσία της κοινωνίας και αστυνομία και πολιτική ηγεσία. Αυτή την αποστολή θα εκτελέσουμε ακολουθώντας νόμους και κανονισμούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πυραμίδα είναι μια. Η βάση είναι οι απλοί αστυνομικοί και πάνω σε αυτή τη βάση στηρίζεται όλη η πυραμίδα μέχρι και τον Αρχηγό και τον Υπουργό», ανέφερε.

Για αυτό, πρόσθεσε, «θέλω να τους βλέπω όλους ώστε να τους να τους μεταφέρω και τα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για τις εξιχνιάσεις».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι θα κάνει ότι μπορεί για να επιτελέσει το έργο του. «Από πλευράς μου θα κάνω ότι μπορώ για να προωθήσω όσα αιτήματα μπορώ και στην τεχνολογία και στην επίλυση ζητημάτων πάντα σε συνεργασία με τον Αρχηγό έτσι ώστε και η αστυνομία να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην αποστολή της που είναι η ασφάλεια της κοινωνίας», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι θα τις επισκεφθεί, για 4η φορά την ερχόμενη Τετάρτη. «Για αυτό πήγα τρεις φορές στις Κεντρικές Φυλακές και θα πάω και μεθαύριο και ο σκοπός είναι να δω στο πεδίο τι συμβαίνει, γιατί αν δεν δούμε το πεδίο από μακριά δεν θα βρούμε τις απαραίτητες λύσεις».

«Σύντομα θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω μέτρα για τη βελτίωση του σωφρονιστικού ιδρύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

