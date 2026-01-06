Με λαμπρότητα στην Πάφο ο φετινός επίσημος εορτασμός των Αγίων Θεοφανίων

Με κάθε επισημότητα και την παραδοσιακή λαμπρότητα εορτάστηκαν σήμερα τα Άγια Θεοφάνια στην Πάφο, όπου πραγματοποιήθηκε ο φετινός επίσημος εορτασμός που διεξάγεται εκ περιτροπής στις παραλιακές πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Στον εορτασμό παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων αποτέλεσε ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, όπου ο Μακαριώτατος προέστη της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό των Θεοφανίων.

Σε δηλώσεις του μετά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε «σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και καλή φώτιση», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ακολούθως σχηματίστηκε η καθιερωμένη λιτανευτική πομπή, η οποία κατέληξε στο Λιμανάκι της Πάφου, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προέστη της τελετής της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Την πομπή συνόδευσε η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς απέδωσε τιμές τόσο στον προαύλιο χώρο του ναού όσο και στο λιμανάκι.

Η διαδρομή της πομπής περιλάμβανε τις οδούς Αγαπήνορος, Ικάρου, Κωνσταντίας, Θεοσκεπάστης και Αλκμήνης, καθώς και τις λεωφόρους Ποσειδώνος και Αποστόλου Παύλου. Στον λόγο του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ευχήθηκε ο επιφανής Θεός να φωτίσει όλους τους ανθρώπους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, στην επιτέλεση του καθήκοντός τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ευχόμενος θείο φωτισμό στα νέα του καθήκοντα, ώστε να θέσει, όπως ανέφερε, «το πρόβλημά μας στις σωστές του διαστάσεις και να οδηγήσει τον τόπο σε ένα καλύτερο μέλλον».

Δεκάδες κολυμβητές όλων των ηλικιών βούτηξαν στα παγωμένα νερά για την ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού, ενώ τρία ολόλευκα περιστέρια αφέθηκαν ελεύθερα στον ουρανό της Πάφου τη στιγμή της κατάδυσης, αποδίδοντας με συμβολικό και ορατό τρόπο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος.