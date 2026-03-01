Τραμπ για Χαμενεΐ: «Πέθανε ένας από τους πιο σατανικούς ανθρώπους στην ιστορία - Υπάρχουν καλοί υποψήφιοι για την ηγεσία του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, "είναι νεκρός" μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, παρότι δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία επιβεβαίωση από το Ιράν.

"Ο Χαμενεΐ, ένα από τα πιο διαβολικά πρόσωπα στην Ιστορία, είναι νεκρός", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν "χωρίς διακοπή καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή επίσης για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ", δήλωσε επίσης ο Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι επτά υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι "εξοντώθηκαν" κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανάμεσα στους οποίους ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη.

Μια επίθεση είχε ως στόχο συνάθροιση κατά την οποία "εξοντώθηκαν" επτά αξιωματούχοι του "ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, στην τηλεόραση. Μεταξύ αυτών είναι επίσης ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να "ανατρέψουν το καθεστώς" της Τεχεράνης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς να επωφεληθούν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης για να εξεγερθούν και να "ανατρέψουν το καθεστώς".

"Στρέφομαι σε εσάς, Ιρανοί πολίτες: μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, μην μείνετε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη", δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας εβραϊκά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ