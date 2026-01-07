Ένοπλη επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στα κατεχόμενα

Ένα άτομο άνοιξε πυρ εναντίον αντιπροσωπείας πώλησης αυτοκινήτων στα κατεχόμενα χθες, Τρίτη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας και ότι για την υπόθεση «συνελήφθη» ένας άνδρας.

Μεταδίδεται ότι στην κατοχή του βρέθηκαν δύο όπλα.

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir oto galeriye, bu sabah kimliği meçhul şahıs tarafından ateş açıldı. İki kişi yaralandı. pic.twitter.com/3alxUGpPGy — Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) January 6, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ