Ένοπλη επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στα κατεχόμενα

Δύο τραυματίες νοσηλεύονται και ένας άνδρας συνελήφθη με δύο όπλα στην κατοχή του

Ένα άτομο άνοιξε πυρ εναντίον αντιπροσωπείας πώλησης αυτοκινήτων στα κατεχόμενα χθες, Τρίτη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας και ότι για την υπόθεση «συνελήφθη» ένας άνδρας.

Μεταδίδεται ότι στην κατοχή του βρέθηκαν δύο όπλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

